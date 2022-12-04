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Реал собирается приобрести нападающего Милана
Игрок может сменить клуб уже летом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" интересуется вингером "Милана" и сборной Португалии Рафаэлем Леау.
Клуб следит за игрой 23-летнего футболиста и считает его хорошим вариантом для усиления атаки. Леау очень нравится тренеру "Реала" Карло Анчелотти.
Ближайшее окружение игрока отрицает, что он может сменить клуб в зимнее трансферное окно, но полагает, что летом трансфер возможен.
Срок действующего контракта вингера рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне Леау забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 20 матчах за "Милан".
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