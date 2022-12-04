В Барселоне переживают, что трансфер Тилеманса может не состояться

В "Барселоне" беспокоятся о возможном срыве трансфера полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.

25-летний бельгиец долгое время считался одним из приоритетных кандидатов на замену Серджи Бускетсу, но в последнее время в клубе понимают, что хавбек не намерен присоединяться к команде.

Контракт Тилеманса истекает следующим летом. На него также претендуют несколько представителей АПЛ, а "Лестер" собирается продлить соглашение.