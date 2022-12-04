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В Барселоне переживают, что трансфер Тилеманса может не состояться

Испания
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Бельгиец не проявляет желания присоединиться к каталонцам

В Барселоне переживают, что трансфер Тилеманса может не состояться

Фото: CSBN

Новина українською

В "Барселоне" беспокоятся о возможном срыве трансфера полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.

25-летний бельгиец долгое время считался одним из приоритетных кандидатов на замену Серджи Бускетсу, но в последнее время в клубе понимают, что хавбек не намерен присоединяться к команде.

Контракт Тилеманса истекает следующим летом. На него также претендуют несколько представителей АПЛ, а "Лестер" собирается продлить соглашение.

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В статье: Барселона Юри Тилеманс Лестер Сити
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Источник:
Marca

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