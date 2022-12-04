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В Барселоне переживают, что трансфер Тилеманса может не состояться
Бельгиец не проявляет желания присоединиться к каталонцам
Фото: CSBN
В "Барселоне" беспокоятся о возможном срыве трансфера полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.
25-летний бельгиец долгое время считался одним из приоритетных кандидатов на замену Серджи Бускетсу, но в последнее время в клубе понимают, что хавбек не намерен присоединяться к команде.
Контракт Тилеманса истекает следующим летом. На него также претендуют несколько представителей АПЛ, а "Лестер" собирается продлить соглашение.
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Источник:Marca
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