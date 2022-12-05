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Барселона отказалась от возвращения Месси. Лапорту переубедили советники
Всё дело в возрасте
Фото: twitter.com/Argentina
Советники президента "Барселоны" Жоана Лапорты убедили отказаться от идеи возвращать Лионеля Месси. Об этом сообщает El National.
Лапорта долго хотел подписать аргентинца обратно. Считалось, что этом можно будет сделать летом 2023-го, когда у Месси истечет контракт с "ПСЖ".
Спортивный менеджмент, в частности, директор по финансам Йорди Кройфф, убедили отказаться от этой идеи в пользу подписания Бернарду Силвы.
Главная причина – возраст. Месси летом будет 36, тогда как Бернарду на пике карьеры.
Напомним, что "Барса" уже пыталась подписать Бернарду прошлым летом, но им не позволил это сделать финансовый фэйр-плей.
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