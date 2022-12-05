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Барселона отказалась от возвращения Месси. Лапорту переубедили советники

Испания
(1 голосов)

Всё дело в возрасте

Барселона отказалась от возвращения Месси. Лапорту переубедили советники

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Советники президента "Барселоны" Жоана Лапорты убедили отказаться от идеи возвращать Лионеля Месси. Об этом сообщает El National.

Лапорта долго хотел подписать аргентинца обратно. Считалось, что этом можно будет сделать летом 2023-го, когда у Месси истечет контракт с "ПСЖ".

Спортивный менеджмент, в частности, директор по финансам Йорди Кройфф, убедили отказаться от этой идеи в пользу подписания Бернарду Силвы.

Главная причина – возраст. Месси летом будет 36, тогда как Бернарду на пике карьеры.

Напомним, что "Барса" уже пыталась подписать Бернарду прошлым летом, но им не позволил это сделать финансовый фэйр-плей.

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В статье: Лионель Месси Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
elnacional.cat

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Комментарии (5)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2022 в 17:56
Хорошая новость Хорошо иметь мудрых советников.
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Барселиниуc (землянин)
05.12.2022 в 17:55
Жаль. Ещё год он бы поиграл за Барсу на заменах. Но миллиардер Месси играть за тарелку супа я так понял не хочет.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2022 в 17:58
Ты же знаешь, что Месси на скамейке сидеть не будет. Он парень капризный, будет нарушен покой в раздевалке.
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+1
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Барселиниуc (землянин)
05.12.2022 в 18:03
Шёл бы он уже на пенсию. Всё равно ЛЧ с ПСЖ он не выиграет. Пусть добивает до 800 голов и всё, бутсы на гвоздь. Надо уметь вовремя уходить, шоб не быть таким посмешищем, как Ронька.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2022 в 18:06
Вот вот и я об этом.
+1
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