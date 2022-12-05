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Ла Лига не удовлетворила жалобу Барсы на дисквалификацию Левандовского

Испания
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Отсидит все три матча

Ла Лига не удовлетворила жалобу Барсы на дисквалификацию Левандовского

Фото: fcbarcelona.com

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Ла Лига отклонила жалобу "Барселоны" на трехматчевую дисквалификацию нападающего Роберта Левандовского, сообщает AS.

34-летний поляк обматерил судью после удаления в матче против "Осасуны", что Хесус Хиль Мансано внес в свой рапорт.

И Левандовский, и "Барселона" уверяют, что слова были направлены скамейке запасных "Осасуны", а не арбитру. RAC1 информирует, что каталонцы даже подадут иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы сократить срок дисквалификации.

Для каталонцев это действительно очень важный момент - у Роберта 13 голов в 14 матчах текущего чемпионата. Если бан оставят в силе, он не сыграет с "Бетисом", "Атлетико" и "Эспаньолом".

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В статье: Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
AS

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