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Ла Лига не удовлетворила жалобу Барсы на дисквалификацию Левандовского
Отсидит все три матча
Фото: fcbarcelona.com
Ла Лига отклонила жалобу "Барселоны" на трехматчевую дисквалификацию нападающего Роберта Левандовского, сообщает AS.
34-летний поляк обматерил судью после удаления в матче против "Осасуны", что Хесус Хиль Мансано внес в свой рапорт.
И Левандовский, и "Барселона" уверяют, что слова были направлены скамейке запасных "Осасуны", а не арбитру. RAC1 информирует, что каталонцы даже подадут иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы сократить срок дисквалификации.
Для каталонцев это действительно очень важный момент - у Роберта 13 голов в 14 матчах текущего чемпионата. Если бан оставят в силе, он не сыграет с "Бетисом", "Атлетико" и "Эспаньолом".
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