Энрике переведет на благотворительность средства, которые ему задонатили на Twitch

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике сообщил, что потратит деньги от подписчиков на благотворительность. Он переведет средства фонду детской онкологии имени Энрикеты Виллавеккьи в Барселоне.

Луис Энрике начал вести трансляции на Twitch со стартом чемпионата мира в Катаре. Там он отвечает на вопросы подписчиков.

COPE подсчитали, что каждую трансляцию Энрике донатят от 6 до 7 тысяч евро. На его Twitch канал подписаны уже 827 тысяч человек.

Фонд имени Энрикеты Виллавеккьи, основанный в Барселоне в 1989 году, является некоммерческой организацией благотворительного характера. Его цель – всестороннее покрытие потребностей детей и молодежи, больных раком или другими тяжелыми заболеваниями, поддержка их семей.