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Энрике переведет на благотворительность средства, которые ему задонатили на Twitch
Главный тренер сборной Испании ещё и популярный стример
Фото: twitter.com/SEFutbol
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике сообщил, что потратит деньги от подписчиков на благотворительность. Он переведет средства фонду детской онкологии имени Энрикеты Виллавеккьи в Барселоне.
Луис Энрике начал вести трансляции на Twitch со стартом чемпионата мира в Катаре. Там он отвечает на вопросы подписчиков.
COPE подсчитали, что каждую трансляцию Энрике донатят от 6 до 7 тысяч евро. На его Twitch канал подписаны уже 827 тысяч человек.
Фонд имени Энрикеты Виллавеккьи, основанный в Барселоне в 1989 году, является некоммерческой организацией благотворительного характера. Его цель – всестороннее покрытие потребностей детей и молодежи, больных раком или другими тяжелыми заболеваниями, поддержка их семей.
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