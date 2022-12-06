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Барселона интересуется вингером сборной Бразилии
Скауты каталонского клуба следят за игроком на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Арсенала" и сборной Бразилии Габриэль Мартинелли заинтересовал "Барселону". Об этом сообщает авторитетное издание Marca.
Отметим, что скауты каталонского клуба в Катаре на чемпионате мира внимательно следят за 21-летним бразильцем. "Барселона" серьезно настроена на подписании соглашения с молодым игроком. К тому же, Габриэль пока не продлил контракт с "Арсеналом", срок которого истекает летом 2024 года.
На ЧМ-2022 в Катаре Мартинелли провел в форме сборной Бразилии три матча, в которых пока не отличился результативными действиями. За "Арсенал" бразилец в нынешнем сезоне сыграл 14 игр, в которых забил пять голов.
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