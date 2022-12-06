Гендир Атлетико подтвердил, что клуб готов продать Феликса из-за разногласий с Симеоне

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин признал, что клуб при выполнения ряда условий готов продать португальца Жоау Феликса.



"По некоторым причинам, в детали которых я не готов вдаваться, отношения между главным тренером [Диего Симеоне] и Феликсом не очень хорошие. Дело в количестве игрового времени, мотивации, настоящем моменте. Исходя их всего перечисленного, будет разумно для нас проанализировать предложение, если оно будет устраивать и нас, и футболиста", – сказал Марин в интервью RTVE.



Несмотря на все вышеперечисленное, сам Марин предпочел бы, что Феликс остался в "Атлетико".



В нынешнем сезоне 23-летний Феликс начал в старте всего пять из 13 матчей Ла Лиги. В качестве претендентов на португальского форварда называются ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и другие европейские топ-клубы.