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Гендир Атлетико подтвердил, что клуб готов продать Феликса из-за разногласий с Симеоне
На португальца по-прежнему претендует ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин признал, что клуб при выполнения ряда условий готов продать португальца Жоау Феликса.
"По некоторым причинам, в детали которых я не готов вдаваться, отношения между главным тренером [Диего Симеоне] и Феликсом не очень хорошие. Дело в количестве игрового времени, мотивации, настоящем моменте. Исходя их всего перечисленного, будет разумно для нас проанализировать предложение, если оно будет устраивать и нас, и футболиста", – сказал Марин в интервью RTVE.
Несмотря на все вышеперечисленное, сам Марин предпочел бы, что Феликс остался в "Атлетико".
В нынешнем сезоне 23-летний Феликс начал в старте всего пять из 13 матчей Ла Лиги. В качестве претендентов на португальского форварда называются ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и другие европейские топ-клубы.
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