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Реал передаст Украине 20 генераторов
Помощь от клуба Андрея Лунина
Фото: realmadrid.com / Автор невідомий
Мадридский "Реал" на своем официальном сайте сообщил, что через свой фонд передаст Украине 20 электрогенераторов. По информации клубной пресс-службы, они поддерживают инициативу солидарности донецкого "Шахтера", призвавшего европейские клубы помочь в получении генераторов.
"Отсутствие электроэнергии в Украине из-за российских обстрелов энергетических объектов влияет на жизнь миллионов украинцев, которые без отопления страдают от огромного падения температуры в стране. По этой причине "Шахтер" попросил европейские футбольные клубы о помощи в получении генераторов энергии, которые помогут лучше справиться с суровой украинской зимой", - говорится в заявлении "королевского клуба".
Ранее донецкий "Шахтер"
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