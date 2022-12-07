Реал передаст Украине 20 генераторов

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте сообщил, что через свой фонд передаст Украине 20 электрогенераторов. По информации клубной пресс-службы, они поддерживают инициативу солидарности донецкого "Шахтера", призвавшего европейские клубы помочь в получении генераторов.

"Отсутствие электроэнергии в Украине из-за российских обстрелов энергетических объектов влияет на жизнь миллионов украинцев, которые без отопления страдают от огромного падения температуры в стране. По этой причине "Шахтер" попросил европейские футбольные клубы о помощи в получении генераторов энергии, которые помогут лучше справиться с суровой украинской зимой", - говорится в заявлении "королевского клуба".