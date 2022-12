Реал не верит в трансфер Беллингема. Перес не будет платить 150 миллионов евро

"Реал" считает трансфер Джуда Беллингема практически невозможным, так как за переход приедтся отдать 150 миллионов евро, сообщает Marca. "Ливерпуль" лидирует в борьбе за хавбека.

В Мадриде ценят талант полузащитника, но считают что трансфер за такую сумму может навредить финансовой устойчивости клуба и не является целесообразным. "Реал" надеется, что ситуацию может изменить принципиальное решение футболиста.

В то же время, семья игрока хочет, чтобы Беллингем сделал выбор в пользу "Ливерпуля". Переговоры с "красными" также на более продвинутой стадии, чем с "Реалом", сообщает Кристиан Фальк.

TRUE✅ Liverpool are favorites to sign Jude Bellingham (19) from @BVB next Summer. talks are more advanced than with Real Madrid. The Family of Bellingham prefers the Transfer to @LFC @SPORTBILD