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Реал не верит в трансфер Беллингема. Перес не будет платить 150 миллионов евро

Испания
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Семья футболиста хочет, чтобы он перешел в "Ливерпуль"

Реал не верит в трансфер Беллингема. Перес не будет платить 150 миллионов евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

"Реал" считает трансфер Джуда Беллингема практически невозможным, так как за переход приедтся отдать 150 миллионов евро, сообщает Marca. "Ливерпуль" лидирует в борьбе за хавбека.

В Мадриде ценят талант полузащитника, но считают что трансфер за такую сумму может навредить финансовой устойчивости клуба и не является целесообразным. "Реал" надеется, что ситуацию может изменить принципиальное решение футболиста.

В то же время, семья игрока хочет, чтобы Беллингем сделал выбор в пользу "Ливерпуля". Переговоры с "красными" также на более продвинутой стадии, чем с "Реалом", сообщает Кристиан Фальк.

"Реал" хочет себе топового полузащитника, чтобы на долгое время закрыть вопрос о будущем средней линии. Кроос так и не продлил соглашение, а Модричу уже 37 лет.

Пока вопрос закрыт Чуамени, Вальверде и Камавингой. Скорее всего поэтому "Реал" не будет платить запрашиваемые 150 миллионов евро.

Беллингем провел все 4 матча в основе Англии на этом чемпионате мира. Полузащитник забил гол и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Ливерпуль Джуд Беллингем
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Источник:
marca.com

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