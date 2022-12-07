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Тебас об игроках ЧМ которых хотел бы видеть в Ла Лиге: Месси и Роналду. Чтобы Криштиану попрощался
Мбаппе и Беллингем не нужны
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас хотел бы, чтобы в Ла Лигу вернулись Криштиану Роналду и Лионель Месси. Он выделил их из всех футболистов на чемпионате мира.
– Каких выступающих на чемпионате мира игроков вы бы хотели видеть в Ла Лиге?
– Я хотел бы, чтобы Месси был в Ла Лиге. И хотел бы возвращения Роналду, чтобы он мог попрощаться.
Возвращение Месси будет зависеть от того, сколько он запросит, я не знаю. Хочу, чтобы он вернулся. Но все будет зависеть от того, сможет ли "Барса" продать игроков, от других доходов тоже, – сказал Хавьер Тебас.
Ранее сообщалось, что "Барселона" отказалась от идеи возвращать Лионеля Месси в пользу приглашения более молодого Бернарду Силвы. Также "ПСЖ" готовит новый контракт аргентинцу и французы намерены удержать его в клубе ещё на несколько сезонов.
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