Тебас об игроках ЧМ которых хотел бы видеть в Ла Лиге: Месси и Роналду. Чтобы Криштиану попрощался

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас хотел бы, чтобы в Ла Лигу вернулись Криштиану Роналду и Лионель Месси. Он выделил их из всех футболистов на чемпионате мира.

– Каких выступающих на чемпионате мира игроков вы бы хотели видеть в Ла Лиге?

– Я хотел бы, чтобы Месси был в Ла Лиге. И хотел бы возвращения Роналду, чтобы он мог попрощаться. Возвращение Месси будет зависеть от того, сколько он запросит, я не знаю. Хочу, чтобы он вернулся. Но все будет зависеть от того, сможет ли "Барса" продать игроков, от других доходов тоже, – сказал Хавьер Тебас.

Ранее сообщалось, что "Барселона" отказалась от идеи возвращать Лионеля Месси в пользу приглашения более молодого Бернарду Силвы. Также "ПСЖ" готовит новый контракт аргентинцу и французы намерены удержать его в клубе ещё на несколько сезонов.