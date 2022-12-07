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Тебас об игроках ЧМ которых хотел бы видеть в Ла Лиге: Месси и Роналду. Чтобы Криштиану попрощался

Испания
(2 голосов)

Мбаппе и Беллингем не нужны

Тебас об игроках ЧМ которых хотел бы видеть в Ла Лиге: Месси и Роналду. Чтобы Криштиану попрощался

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас хотел бы, чтобы в Ла Лигу вернулись Криштиану Роналду и Лионель Месси. Он выделил их из всех футболистов на чемпионате мира.

– Каких выступающих на чемпионате мира игроков вы бы хотели видеть в Ла Лиге?

– Я хотел бы, чтобы Месси был в Ла Лиге. И хотел бы возвращения Роналду, чтобы он мог попрощаться.

Возвращение Месси будет зависеть от того, сколько он запросит, я не знаю. Хочу, чтобы он вернулся. Но все будет зависеть от того, сможет ли "Барса" продать игроков, от других доходов тоже, – сказал Хавьер Тебас.

Ранее сообщалось, что "Барселона" отказалась от идеи возвращать Лионеля Месси в пользу приглашения более молодого Бернарду Силвы. Также "ПСЖ" готовит новый контракт аргентинцу и французы намерены удержать его в клубе ещё на несколько сезонов.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Хавьер Тебас
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.12.2022 в 00:17
Еще один ипанутый. Позови педрилу7 к себе в офис и прощайся с ним всю ночь
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