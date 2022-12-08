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Сборная Испании назвала имя нового главного тренера
Оперативно сработали
Фото: rfef.es
Федерация футбола Испании уже успела объявить о назначении нового главного тренера национальной команды страны. Им стал испанец Луис де ла Фуэнте, сообщает официальный сайт организации.
Ранее 61-летний специалист работал с юниорскими и молодёжными сборными Испании. Он приступит к исполнению своих обязанностей в основной сборной по окончании чемпионата мира-2022 в Катаре. На этом посту де ла Фуэнте сменит своего соотечественника Луиса Энрике, которого отправили в отставку после вылета в 1/8 финала Мундиаля.
Новый коуч дебютирует во главе сборной в мартовских матчах отбора к чемпионату Европы-2024 в Германии против Норвегии и Шотландии.
???? OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol— RFEF (@rfef) December 8, 2022
✏️ La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes
???? https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx
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