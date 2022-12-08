Сборная Испании назвала имя нового главного тренера

Федерация футбола Испании уже успела объявить о назначении нового главного тренера национальной команды страны. Им стал испанец Луис де ла Фуэнте, сообщает официальный сайт организации.

Ранее 61-летний специалист работал с юниорскими и молодёжными сборными Испании. Он приступит к исполнению своих обязанностей в основной сборной по окончании чемпионата мира-2022 в Катаре. На этом посту де ла Фуэнте сменит своего соотечественника Луиса Энрике, которого отправили в отставку после вылета в 1/8 финала Мундиаля.

Новый коуч дебютирует во главе сборной в мартовских матчах отбора к чемпионату Европы-2024 в Германии против Норвегии и Шотландии.