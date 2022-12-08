Коловорот страданий. Испания наступает на те же грабли, заменив Луиса Энрике тренером молодежки

Сборная Испании теперь без тренера Луиса Энрике. Конец довольно интересной и одновременно противоречивой истории. Испания стала мировым гегемоном в 2008-м году и сложила такие полномочия в 2014-м. Это был величайший период "Фурии Рохи" во всей ее истории. Были периоды, когда она не получала достаточно признания, как в 1994-м, когда, кстати, того же Луиса Энрике Мауро Тасотти останавливал локтем, а арбитр Шандор Пуль ничего не видел. Сборная, которая взяла два Евро и один Мундиаль, была чрезвычайно крутой, да и Фортуна не отводила от нее своих глаз. Оба тренера, которые сделали ее, а это Луис Арагонес и Висенте Дель Боске, не были реформаторами и авторами оригинальных идей. Они больше работали как психологи, добрые дедушки с солидным футбольным бэкграундом, которые могут правильно понять игроков и настроить их на матчи. Они те, кому верили футболисты. Эти времена были золотыми в первую очередь благодаря невероятному поколению исполнителей, а также мудрости тренеров.

Именно мудрости, а не гениальности и не генерации идей. И все же футбол – циклический вид спорта и повторяя одни и те же вещи раз за разом, ты не добьешься одинакового результата. Испанская модель успеха начала сдуваться на чемпионате мира в Бразилии. Тогда еще верили, что это временный сбой, однако после Евро-2016 хорошего дедушку Дель Боске убрали. Наступило новое время, и его преемник Юлен Лопетеги был уже тренером идей, а не жизненного авторитета. Очень интересно было бы увидеть его сборную на большом турнире, но этого не произошло. Баск подписал соглашение с мадридским "Реалом" и это разозлило президента королевской федерации футбола Луиса Рубиалеса.

Лопетеги выгнали с должности, и на чемпионат мира в рейхспублику Мандавошию ее повез не тренер с тренерской лицензией Фернандо Иерро. Кончилось все грустно, как и должно было быть, когда вопреки логике ты начинаешь такие эксперименты. Я знаю, что среди футбольных болельщиков достаточно адептов мировых заговоров и тех, кто верит, что тогда испанцы за деньги слили матч свино-собакам. Однако это уже тотальный бред, тем более, все решала серия пенальти, самая ненадежная версия для сдачи игры.

Вот после этого и пришел Луис Энрике. Приглашая этого тренера, федерация должна была четко понимать, с кем имеет дело. Этот дядя концептуален и совершенно четко формулирует свое видение футбола. Луис Энрике – это в первую очередь постановление игры, а не достижение результата. В "Барселоне" он имел успех, но впоследствии потерял его. Несмотря на это, он там был своим парнем. В сборной история более сложная. Времена Луиса Энрике разорваны. Из-за страшной болезни, унесшей жизнь его дочери, наставник фактически имел два срока во главе "Фурии Рохи". Это привело к определенному конфликту. Когда Луис Энрике временно покинул сборную, его обязанности взял на себя главный помощник Роберто Морено. Он держал почти ту же стратегию работы команды, что и его бывший шеф. Морено федерация дала полноценный контракт как не временному работнику на этом посту. Но потом вернула Лучо. Такой ход стал скандалом, ведь Морено не согласился с ролью "принеси-подай" и достаточно резко отреагировал на перемены. Он демонстративно не согласился на предложение Луиса Энрике стать снова его помощником. Такое течение событий не было критическим для атмосферы в сборной, но определенные трещины в отношениях дало. Понятно, что Лучо провалил чемпионат мира в Катаре не из-за тех событий, хотя часть авторитета в глазах определенных игроков потерял.

А теперь – к настоящему. Знаменитый игрок "Фурии Рохи" Мичел Сальгадо недавно заявил, что так называемая "тики-така" нанесла слишком много вреда сборной Испании. Звучит красиво. Но так ли это?

Уверен, что нет. Техническая игра с контролем мяча, которую сделали трендом такие дядьки как Иоганн Кройфф, Пепе Мел, Пеп Гвардиола, Кике Сетьен, Луис Энрике и Хуанма Лижё, стала базисом к большому подъему всего футбола в стране. Испанская школа сейчас – это мировой тренд благодаря упомянутым дядям и многим другим. В этом сущность футбола. Но большие победы всегда имеют гораздо большую долю прагматизма, чем то, на что готов был пойти Луис Энрике. Он развивал игроков. А еще стоит упомянуть, что в современном поколении испанцев очень не хватает футболистов для решающих моментов. Есть крутые исполнители для сборной из двухсот душ, а вот Чави, Торреса, Иньесты или Вижжи нет. Может, в этом и разница в результатах?

Смешнее всего, что Луиса Энрике заменил экс-тренер молодежки Луис де ла Фуэнте. Такой же романтик футбола, как и Лучо, но без авторитета предшественника. Это не просто снова наступить на старые грабли, это выбрать вариант с двумя граблями.

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