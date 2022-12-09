Энрике может возглавить Атлетико или Манчестер Юнайтед

Сразу два клуба могут пригласить Луиса Энрике после его ухода из национальной команды Испании, сообщает AS. Место специалисту может найтись в "Атлетико" или "Манчестер Юнайтед".

В Мадриде напряженная ситуация с Диего Симеоне. Клуб не вышел из группы в Лиге чемпионов и идет на 5 месте в Ла Лиге после 14-ти туров.

В последнее время активно обсуждается уход Чоло из клуба. Есть два варианта: он уйдет будущим летом или же останется доработать контракт до 2024-го.

На этом фоне в клубе не стесняются хвалить Энрике. "Мне он очень нравится в личном и профессиональном плане. Думаю, у него есть талант тренировать любую команду в нашей лиге", — сказал генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин после вылета Испании из чемпионата мира.

Капитан "матрасников" Коке тоже высказался о возможном назначении Энрике: "Он великолепный селекционер и тренер. Его идеи отличаются от тех, что есть у нас сейчас в "Атлетико", но почему бы и нет?".

Касаемо "Юнайтед" Энрике может надеятся, что результаты "манкунианцев" так и не будут улучшаться. Сейчас команда идет 5-ой в Премьер-лиге и встретиться с "Барселоной" в 1/16 Лиги Европы.

Напомним, что до прихода в сборную Испании, Энрике тренировал "Барселону". С "сине-гранатовыми" Луис завоевал последний клубный требл в истории (Лига чемпионов, Ла Лига, Кубок Короля) в сезоне 14/15 и ещё ряд трофеев.