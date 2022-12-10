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Реал может продать Эдена Азара уже этой зимой

Испания
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Игрок интересен Ньюкаслу и клубам из МЛС

Реал может продать Эдена Азара уже этой зимой

Фото: 90min

UA-Футбол
Новина українською

Бельгийский вингер мадридского "Реала" Эден Азар может покинуть клуб уже в январе. Команда планирует избавиться от нападающего следующим летом, как сообщает Mundo Deportivo, но в случае получения подходящего предложения зимой – продаст игрока уже в январе.

Среди клубов, заинтересованных в приобретении Азара, медиа называет английский "Ньюкасл", а также несколько клубов из МЛС. Контракт Эдена с "Мадридом" истекает лишь в июне 2024 года.

"Реал" приобрел бельгийского нападающего летом 2019 года у "Челси" за 115 миллионов евро. С тех пор Азар провел за клуб всего 72 игры, забил семь голов и сделал 11 ассистов. Недавно Эден также объявил о завершении карьеры в национальной сборной Бельгии.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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