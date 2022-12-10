Реал может продать Эдена Азара уже этой зимой

Бельгийский вингер мадридского "Реала" Эден Азар может покинуть клуб уже в январе. Команда планирует избавиться от нападающего следующим летом, как сообщает Mundo Deportivo, но в случае получения подходящего предложения зимой – продаст игрока уже в январе.

Среди клубов, заинтересованных в приобретении Азара, медиа называет английский "Ньюкасл", а также несколько клубов из МЛС. Контракт Эдена с "Мадридом" истекает лишь в июне 2024 года.