Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал может продать Эдена Азара уже этой зимой
Игрок интересен Ньюкаслу и клубам из МЛС
Фото: 90min
Бельгийский вингер мадридского "Реала" Эден Азар может покинуть клуб уже в январе. Команда планирует избавиться от нападающего следующим летом, как сообщает Mundo Deportivo, но в случае получения подходящего предложения зимой – продаст игрока уже в январе.
Среди клубов, заинтересованных в приобретении Азара, медиа называет английский "Ньюкасл", а также несколько клубов из МЛС. Контракт Эдена с "Мадридом" истекает лишь в июне 2024 года.
"Реал" приобрел бельгийского нападающего летом 2019 года у "Челси" за 115 миллионов евро. С тех пор Азар провел за клуб всего 72 игры, забил семь голов и сделал 11 ассистов. Недавно
Популярное сейчас
- Думфрис оказывал давление на Лаутаро перед пенальти, за что был удален. Аргентинцы ответили насмешками
- Месси – нидерландскому нападающему: Иди отсюда, придурок
- Неймар: К несчастью, мы вылетели с ЧМ в несправедливой игре
- Коловорот страданий. Испания наступает на те же грабли, заменив Луиса Энрике тренером молодежки
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО