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Барселона близка к договоренности с Канте. Француз переедет в Каталонию летом
Главная проблема – травма сухожилия
Фото: The New York Times
Каталонская "Барселона" является главным претендентом на подписание французского полузащитника "Челси" Н`Голо Канте. Как сообщает издание Diario Sport, стороны ведут переговоры уже несколько недель.
По информации медиа, договоренность по основным пунктам контракта уже достигнута, главная проблема – восстановление Канте после травмы. Н`Голо получил повреждение подколенного сухожилия в конце октября и ему сделали операцию. Именно поэтому он не поехал на ЧМ в Катаре.
Главному тренеру "Барселоны" Хави Эрнандесу также нравится потенциальный трансфер Канте, поскольку он привнесет опыт в линию полузащиту, где играют преимущественно молодые игроки. Также клуб настаивает на том, что зарплата Н`Голо должна соответствовать экономическим нуждам клуба, несмотря на статус свободного агента.
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