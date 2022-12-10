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Барселона близка к договоренности с Канте. Француз переедет в Каталонию летом

Испания
(1 голосов)

Главная проблема – травма сухожилия

Барселона близка к договоренности с Канте. Француз переедет в Каталонию летом

Фото: The New York Times

UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" является главным претендентом на подписание французского полузащитника "Челси" Н`Голо Канте. Как сообщает издание Diario Sport, стороны ведут переговоры уже несколько недель.

По информации медиа, договоренность по основным пунктам контракта уже достигнута, главная проблема – восстановление Канте после травмы. Н`Голо получил повреждение подколенного сухожилия в конце октября и ему сделали операцию. Именно поэтому он не поехал на ЧМ в Катаре.

Главному тренеру "Барселоны" Хави Эрнандесу также нравится потенциальный трансфер Канте, поскольку он привнесет опыт в линию полузащиту, где играют преимущественно молодые игроки. Также клуб настаивает на том, что зарплата Н`Голо должна соответствовать экономическим нуждам клуба, несмотря на статус свободного агента.

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В статье: Барселона Нголо Канте
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
10.12.2022 в 19:33
Це буде гарне надбання.
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