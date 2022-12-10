Барселона близка к договоренности с Канте. Француз переедет в Каталонию летом

Каталонская "Барселона" является главным претендентом на подписание французского полузащитника "Челси" Н`Голо Канте. Как сообщает издание Diario Sport, стороны ведут переговоры уже несколько недель.

По информации медиа, договоренность по основным пунктам контракта уже достигнута, главная проблема – восстановление Канте после травмы. Н`Голо получил повреждение подколенного сухожилия в конце октября и ему сделали операцию. Именно поэтому он не поехал на ЧМ в Катаре.

Главному тренеру "Барселоны" Хави Эрнандесу также нравится потенциальный трансфер Канте, поскольку он привнесет опыт в линию полузащиту, где играют преимущественно молодые игроки. Также клуб настаивает на том, что зарплата Н`Голо должна соответствовать экономическим нуждам клуба, несмотря на статус свободного агента.