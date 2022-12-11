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Эден Азар намерен покинуть Реал в конце сезона и перейти в МЛС

Испания
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Бельгиец останется в Мадриде до лета

Эден Азар намерен покинуть Реал в конце сезона и перейти в МЛС

Фото: CaughtOffside

UA-Футбол
Новина українською

Бельгийский вингер Эден Азар намерен покинуть мадридский "Реал" в конце текущего сезона. Контракт игрока с клубом действителен до июня 2024 года.

По информации L`Equipe, Азар чрезвычайно заинтересован в переезде в клуб из МЛС. Однако, как отмечает издание, Эден намерен совершить трансфер летом, и не покидать "Реал" в предстоящее январское окно.

Ранее сообщалось о том, что менеджмент "Мадрида" также заинтересован в скорейшем расставании с вингером. Клуб готов продать Азара как в зимнее, так и в летнее трансферные окна. Помимо клубов из МЛС, Эден также интересен "Ньюкаслу".

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) МЛС
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