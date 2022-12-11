Эден Азар намерен покинуть Реал в конце сезона и перейти в МЛС

Бельгийский вингер Эден Азар намерен покинуть мадридский "Реал" в конце текущего сезона. Контракт игрока с клубом действителен до июня 2024 года.

По информации L`Equipe, Азар чрезвычайно заинтересован в переезде в клуб из МЛС. Однако, как отмечает издание, Эден намерен совершить трансфер летом, и не покидать "Реал" в предстоящее январское окно.