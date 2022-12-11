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Эден Азар намерен покинуть Реал в конце сезона и перейти в МЛС
Бельгиец останется в Мадриде до лета
Фото: CaughtOffside
Бельгийский вингер Эден Азар намерен покинуть мадридский "Реал" в конце текущего сезона. Контракт игрока с клубом действителен до июня 2024 года.
По информации L`Equipe, Азар чрезвычайно заинтересован в переезде в клуб из МЛС. Однако, как отмечает издание, Эден намерен совершить трансфер летом, и не покидать "Реал" в предстоящее январское окно.
Ранее сообщалось о том, что
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