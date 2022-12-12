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Модрич: Хочу завершить карьеру в Реале. Мечтаю об этом
Лидер Хорватии намекает Пересу
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник и капитан полуфиналиста чемпионата мира в Катаре сборной Хорватии Лука Модрич высказался о своем будущем в клубном футболе. "Я не волнуюсь, что будет, то будет", – приводит его слова La Sexta.
У 37-летнего хавбека контракт с "Реалом" рассчитаный до лета 2023-го. Он ярко начал сезон в "Мадриде" и осенью активно обсуждалось продление соглашения ещё на сезон.
Аналогично стороны поступили прошлым летом, так как контракт Модрича был рассчитан до лета
"Я сосредоточен на ЧМ-2022, посмотрим, что будет дальше. Я не волнуюсь, что будет, то будет.
Конечно, я бы хотел завершить карьеру в "Реале", но нельзя ни о чем говорить со стопроцентной уверенностью. Однако я об этом мечтаю", – сказал он в інтервью El Chiringuito.
На чемпионате мира Модрич провел все 5 матчей своей сборной. В "Реале" он сыграл 18 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи в этом сезоне.
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