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Модрич: Хочу завершить карьеру в Реале. Мечтаю об этом

Испания
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Лидер Хорватии намекает Пересу

Модрич: Хочу завершить карьеру в Реале. Мечтаю об этом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник и капитан полуфиналиста чемпионата мира в Катаре сборной Хорватии Лука Модрич высказался о своем будущем в клубном футболе. "Я не волнуюсь, что будет, то будет", – приводит его слова La Sexta.

У 37-летнего хавбека контракт с "Реалом" рассчитаный до лета 2023-го. Он ярко начал сезон в "Мадриде" и осенью активно обсуждалось продление соглашения ещё на сезон.

Аналогично стороны поступили прошлым летом, так как контракт Модрича был рассчитан до лета

"Я сосредоточен на ЧМ-2022, посмотрим, что будет дальше. Я не волнуюсь, что будет, то будет.

Конечно, я бы хотел завершить карьеру в "Реале", но нельзя ни о чем говорить со стопроцентной уверенностью. Однако я об этом мечтаю", – сказал он в інтервью El Chiringuito.

На чемпионате мира Модрич провел все 5 матчей своей сборной. В "Реале" он сыграл 18 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи в этом сезоне.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
lasexta.com

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Комментарии (1)
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Матч Футболович
12.12.2022 в 19:52
Лука заслужил это своей самоотдачей, работой на команду на поле. Пусть твои мечты сбудутся!!!
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