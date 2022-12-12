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Энрике: Среди полуфиналистов не вижу никого лучше Испании
При этом менеджер признает, что у Марокко были моменты в очной встрече
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Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике в интервью стримеру Ибаю Льяносу заявил, что не видит команды лучше "фурии рохи" в полуфиналах чемпионата мира.
Напомним, что в полуфиналах будут такие встречи как Аргентина – Хорватия и Франция – Марокко. Матчи состоятся 13-го и 14-го декабря и начнутся в 21:00.
"Футбол – это тот вид спорта, в котором команда может не атаковать и все равно победить. Но Марокко это не касается – у этой сборной были моменты в матче с нами.
На подготовку к ЧМ у нашей очень молодой команды было четыре года, и я чувствую, что мы упустили очень хорошую возможность. Я смотрю на полуфиналистов и не вижу никого лучше нас. Думаю, с точки зрения игры мы упустили хорошую возможность.
Если не считать 12 минут с Японией, мы показывали футбол хорошего уровня, а потом у нас возникли проблемы с Марокко", – сказал Энрике.
Луиса уволили с поста тренера сборной Испании после поражения от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира (0:0, пен. 3:0). Теперь должность менеджера "фурии рохи" занимает Луис де ла Фуэнте.
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