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Неймар, Бартомеу и Росель признаны невиновными в деле о коррупции во время перехода из Сантоса в Барселону

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Все обвиняемые оправданы

Неймар, Бартомеу и Росель признаны невиновными в деле о коррупции во время перехода из Сантоса в Барселону

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский суд оправдал обвиняемых в деле о мошенничестве во время перехода Неймара из "Сантоса" в "Барселону" летом 2013-го.

Иск подала бразильская инвестиционная компания DIS, владевшая 40% прав на Неймара. В мошенничестве обвинялись сам футболист, бывшие президенты "Барселоны" Хосеп Бартомеу и Сандро Росель, а также бывший директор "Сантоса" Одилио Родригес.

Истец потребовал от суда лишить футболиста свободы на 5 лет, а также запретить играть ему в футбол на аналогичный срок.

Роселя и Бартомеу запрашивали лишить свободы на 8 лет.

DIS утверждала, что потеряла долю от трансфера, потому что его истинная стоимость была занижена. Помимо лишения свободы компания требовала выплатить компенсацию в размере 149 миллионов евро.

В октябре прокурор запросил у суда оправдать подсудимых, так как "и намека на преступление не было".

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В статье: Неймар Сандро Росель Барселона Сантос (Бразилия) Жозеп Бартомеу
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Источник:
reuters.com

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
13.12.2022 в 17:50
Комусь кортіло 149 млн хапнути Невже воно таке дурне, що вважало, що в разі якщо дійсно були якісь домовленості, а це не факт хтось тупіше надасть суду те, що не для сторонніх очей Тоді який суддя засудить без конкретних доказів Тоді можна подати до такого суду, що вітьок д..л і його треба на п'ять років посадити до дурки "Без права переписки"
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Крістофер (Луцьк)
13.12.2022 в 17:15
Всім очевидно, що схеми організовувала Барса, тому хлопців виправдали.
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