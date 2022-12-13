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Неймар, Бартомеу и Росель признаны невиновными в деле о коррупции во время перехода из Сантоса в Барселону
Все обвиняемые оправданы
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанский суд оправдал обвиняемых в деле о мошенничестве во время перехода Неймара из "Сантоса" в "Барселону" летом 2013-го.
Иск подала бразильская инвестиционная компания DIS, владевшая 40% прав на Неймара. В мошенничестве обвинялись сам футболист, бывшие президенты "Барселоны" Хосеп Бартомеу и Сандро Росель, а также бывший директор "Сантоса" Одилио Родригес.
Истец потребовал от суда лишить футболиста свободы на 5 лет, а также запретить играть ему в футбол на аналогичный срок.
Роселя и Бартомеу запрашивали лишить свободы на 8 лет.
DIS утверждала, что потеряла долю от трансфера, потому что его истинная стоимость была занижена. Помимо лишения свободы компания требовала выплатить компенсацию в размере 149 миллионов евро.
В октябре прокурор запросил у суда оправдать подсудимых, так как "и намека на преступление не было".
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