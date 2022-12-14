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Бензема уже тренируется вместе с Реалом
Форвард восстановился после травмы
Фото: realmadrid.com
Нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема вернулся в тренировочный процесс. 34-летний футболист тренируется в составе мадридской команды. Об этом свидетельствуют фото, которые "сливочные" разместили на официальном сайте.
Ранее испанские СМИ писали, что француз полностью восстановился после травмы и может выйти в решающих матчах чемпионата мира-2022, но главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам не стал включать игрока в состав.
34-летний Бензема покинул расположение сборной Франции в Катаре незадолго до первого матча из-за повреждения. Напомним, сегодня французская команда проведет полуфинальный поединок против команды Марокко. Начало - в 21:00 по киевскому времени.
"Реал" готовится к возобновлению Ла Лиги, который для мадридцев продолжится 30 декабря гостевой встречей с "Вальядолидом".
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