Роналду тренируется на базе Реала

Криштиану Роналду тренируется и поддерживает форму на базе мадридского "Реала". Об этом сообщает Relevo.

Он занимается отдельно от первой команды, на другом поле.

Криштиану – свободный агент. Он разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце, когда был в расположении сборной Португалии.

Роналду выступал за "Реал" 9 лет – с 2009-го по 2018-й. С ним клуб четыре раза выиграл Лигу чемпионов, дважды Ла Лигу и Кубок Испании. Криштиану также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Летом 2018-го его подписал "Ювентус" за 117 миллионов евро.