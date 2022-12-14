Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду тренируется на базе Реала
Перес поможет португальцу с трудоустройством?
фото из свободных источников
Криштиану Роналду тренируется и поддерживает форму на базе мадридского "Реала". Об этом сообщает Relevo.
Он занимается отдельно от первой команды, на другом поле.
Криштиану – свободный агент. Он разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце, когда был в расположении сборной Португалии.
Роналду выступал за "Реал" 9 лет – с 2009-го по 2018-й. С ним клуб четыре раза выиграл Лигу чемпионов, дважды Ла Лигу и Кубок Испании. Криштиану также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Летом 2018-го его подписал "Ювентус" за 117 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Марокко – реинкарнация Интера и Греции. Сила Франции – ее же слабость. Анонс к 1/2 ЧМ
- Сборная ООН и ее голова авокадо. Марокко ищет африканский требл
- Плюс 740 ликвидированных оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 13 декабря
- Энрике: Среди полуфиналистов не вижу никого лучше Испании
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО