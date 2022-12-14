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Хави не хочет чтобы Депай уходил зимой – у клуба нет средств на его замену

Испания
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Состав сильно потеряет в глубине

Хави не хочет чтобы Депай уходил зимой – у клуба нет средств на его замену

Фото: twitter.com/OnsOranje

Новина українською

Хави не хочет отпускать Мемфиса Депая этой зимой, так как у "Барселоны" нет средств, чтобы приобрести ему замену. Усилиться в январе будет очень трудно.

Ещё летом клуб был готов расторгнуть контракт, чтобы нидерландский нападающий покинул "Барселону", но к зиме ситуация изменилась. Хави считает, что в заключительной части сезона будет много травм и ему нужна глубокая скамейка.

Это противоречит планам Депая, который недоволен своим игровым временем и хочет покинуть клуб. Хоть у него и осталось 6 месяцев по контракту, но Мемфис хотел бы уйти как можно быстрее.

На фоне этого "Барселона" согласна расстаться с нападающим Нидерландов только, если ей заплатят, а сам игрок проявит настойчивость в вопросе ухода.

Мемфис провел 5 матчей на чемпионате мира и отметился одним голом. Он поразил ворота сборной США в 1/8 Мундиаля.

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В статье: Барселона Хави Мемфис Депай
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Источник:
sport.es

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