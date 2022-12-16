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Бускетс объявил о завершении международной карьеры
Он выигрывал ЧМ-2010 и Евро-2012
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Серхио Бускетс завершил карьеру в национальной команде. Об этом говорится на официальном сайте испанской футбольной федерации.
Также футболист рассказал об этом в своих социальных сетях.
Бускетс дебютировал в сборной Испании в 2009 году. Суммарно полузащитник провел 143 матча, в которых забил 2 гола. В футболке национальной команды он выигрывал чемпионат мира-2010 и чемпионат Европы в 2012 году.
На чемпионате мира-2022 в Катаре Испания вышла со второго места в одной группе с Японией, Германией и Коста-Рикой. "Фурия Роха" вылетела с турнира на стадии 1/8 финала, проиграв команде Марокко в серии пенальти.
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