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Лапорта, Перес и Райхарт провели встречу по поводу Суперлиги
Проект все ещё жив
Фото: twitter.com/FCBarcelona_es
Президенты "Реала" и "Барселоны" Флорентино Перес и Жоан Лапорта провели в Мадриде встречу, чтобы обсудить перспективы Суперлиги. Присутствовал также генеральный директор A22 Sport (компания руководит проектом Суперлиги) Бернд Райхарт.
Заявление о встрече, которая прошла в рамках конференции "Новый экономический форум", на официальном сайте выпустила "Барселона".
По завершению мероприятия в твиттере A22 Sport вышло заявление:
"Мы продолжаем работать над реформированием европейского футбола, повышая конкурентоспособность, устойчивость и эффективность.
Мы общаемся со многими клубами из 10 разных стран, которые разделяют наше мнение о проблемах, с которыми сталкивается спорт. Стоять на месте нельзя", – говорится в твите.
Напомним, что A22 Sport стала руководить проектом этой осенью. До этого у Суперлиги не было генерального директора.
В проекте фактически осталось три участника – это клубы-основатели: "Барселона", "Реал" и "Ювентус". Судьба последнего в Суперлиге неизвестна, так как недавно Аньелли и верхушка руководства покинули клуб.
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