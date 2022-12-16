Лапорта, Перес и Райхарт провели встречу по поводу Суперлиги

Президенты "Реала" и "Барселоны" Флорентино Перес и Жоан Лапорта провели в Мадриде встречу, чтобы обсудить перспективы Суперлиги. Присутствовал также генеральный директор A22 Sport (компания руководит проектом Суперлиги) Бернд Райхарт.

Заявление о встрече, которая прошла в рамках конференции "Новый экономический форум", на официальном сайте выпустила "Барселона".

По завершению мероприятия в твиттере A22 Sport вышло заявление:

"Мы продолжаем работать над реформированием европейского футбола, повышая конкурентоспособность, устойчивость и эффективность. Мы общаемся со многими клубами из 10 разных стран, которые разделяют наше мнение о проблемах, с которыми сталкивается спорт. Стоять на месте нельзя", – говорится в твите.

Напомним, что A22 Sport стала руководить проектом этой осенью. До этого у Суперлиги не было генерального директора.

В проекте фактически осталось три участника – это клубы-основатели: "Барселона", "Реал" и "Ювентус". Судьба последнего в Суперлиге неизвестна, так как недавно Аньелли и верхушка руководства покинули клуб.