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Барселона собирается продлить 19-летнего крайнего защитника. Отступные в 500 миллионов евро
Вытеснил Альбу и заслужил контракт
Фото: twitter.com/SEFutbol
"Барселона" собирается подписать новое долгосрочное соглашение с 19-летним крайним защитником Алехандро Бальде. Согласно Фабрицио Романо, новый контракт будет подписан на 5 лет.
Сообщается, что отступные составят уже обычные для "Барсалоны" 500 миллионов евро. Ранее с такими же отступными подписали контракты с Робертом Левандовским и Франком Кессье.
Алехандро Бальде дебютировал за основу "Барселоны" в этом сезоне и является воспитанником клуба. Он смог вытеснить из стартового состава Жорди Альбу и был вызван в сборную Испании, хоть и после повреждения Хосе Гайя. Он появлялся на поле в футболке "фурии рохи" 4 раза на чемпионате мира.
19-летний защитник провел за "Барселону" в этом сезоне 16 матчей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 15 миллионов евро.
Barcelona are closing in on Alejandro Balde’s contract extension. Feeling is clear, both sides want new deal to be sealed soon and it will happen. ???????????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2022
It will include a release clause and it will be valid for the next five years. pic.twitter.com/q27gON8i6e
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