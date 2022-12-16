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Барселона собирается продлить 19-летнего крайнего защитника. Отступные в 500 миллионов евро

Испания
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Вытеснил Альбу и заслужил контракт

Барселона собирается продлить 19-летнего крайнего защитника. Отступные в 500 миллионов евро

Фото: twitter.com/SEFutbol

Новина українською

"Барселона" собирается подписать новое долгосрочное соглашение с 19-летним крайним защитником Алехандро Бальде. Согласно Фабрицио Романо, новый контракт будет подписан на 5 лет.

Сообщается, что отступные составят уже обычные для "Барсалоны" 500 миллионов евро. Ранее с такими же отступными подписали контракты с Робертом Левандовским и Франком Кессье.

Алехандро Бальде дебютировал за основу "Барселоны" в этом сезоне и является воспитанником клуба. Он смог вытеснить из стартового состава Жорди Альбу и был вызван в сборную Испании, хоть и после повреждения Хосе Гайя. Он появлялся на поле в футболке "фурии рохи" 4 раза на чемпионате мира.

19-летний защитник провел за "Барселону" в этом сезоне 16 матчей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 15 миллионов евро.

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В статье: Барселона Алекс Бальде
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Источник:
sport.es

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