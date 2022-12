Барселона собирается продлить 19-летнего крайнего защитника. Отступные в 500 миллионов евро

"Барселона" собирается подписать новое долгосрочное соглашение с 19-летним крайним защитником Алехандро Бальде. Согласно Фабрицио Романо, новый контракт будет подписан на 5 лет.

Сообщается, что отступные составят уже обычные для "Барсалоны" 500 миллионов евро. Ранее с такими же отступными подписали контракты с Робертом Левандовским и Франком Кессье.

Алехандро Бальде дебютировал за основу "Барселоны" в этом сезоне и является воспитанником клуба. Он смог вытеснить из стартового состава Жорди Альбу и был вызван в сборную Испании, хоть и после повреждения Хосе Гайя. Он появлялся на поле в футболке "фурии рохи" 4 раза на чемпионате мира.

19-летний защитник провел за "Барселону" в этом сезоне 16 матчей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 15 миллионов евро.

Barcelona are closing in on Alejandro Balde’s contract extension. Feeling is clear, both sides want new deal to be sealed soon and it will happen. ???????????? #FCB



It will include a release clause and it will be valid for the next five years. pic.twitter.com/q27gON8i6e