Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Если Реал меня не выгонит". Анчелотти высказался о своем будущем
Его соглашение с клубом истекает летом 2024 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями о своем будущем в испанском клубе. Ранее в СМИ появились слухи о том, что наставник "сливочных" готов возглавить сборную Бразилии летом 2023 года.
"Я не знаю, какое будущее ждет меня, я живу сегодняшним днем. Пока я хорошо чувствую себя в Мадриде, у нас много целей в текущем сезоне.
У меня контракт до 30 июня 2024 года, и если "Реал" меня не выгонит, то я отработаю его до конца", — сказал Анчелотти для Rai Radio 1.
Отметим, что контракт Анчелотти с "Реалом" заканчивается летом 2024 года. После 14-ти туров мадридский клуб занимает 2-е место, уступая "Барселоне" два зачетных пункта.
Популярное сейчас
- "Бог существует". Обзор СМИ после финала чемпионата мира Аргентина - Франция
- Россияне ночью совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Киеву
- Феерический финал ЧМ-2022, решение Месси, судьба Саутгейта. Главные новости за 18 декабря
- Барселона может летом бесплатно подписать лидера полузащиты сборной Франции
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО