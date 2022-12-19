"Если Реал меня не выгонит". Анчелотти высказался о своем будущем

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями о своем будущем в испанском клубе. Ранее в СМИ появились слухи о том, что наставник "сливочных" готов возглавить сборную Бразилии летом 2023 года.

"Я не знаю, какое будущее ждет меня, я живу сегодняшним днем. Пока я хорошо чувствую себя в Мадриде, у нас много целей в текущем сезоне.

У меня контракт до 30 июня 2024 года, и если "Реал" меня не выгонит, то я отработаю его до конца", — сказал Анчелотти для Rai Radio 1.