Барселона интересуется защитником-полуфиналистом ЧМ. Фуллбек не договорился о контракте с Селтиком

Йосип Юранович – приоритетая цель "Барселоны" в январское трансферное окно. Защитник так и не смог договориться с "Селтиком" о новом контракте на улучшеных условиях.

Об этом сообщает Sky Sports.

Фуллбек сборной Хорватии впечатлил своим выступлением на чемпионате мира и очевидный фаворит для усиления любой командой позиции правого защитника.

"Барселона" хочет подписать игрока "Селтика", но пока неясно как именно будет совершена сделка – у "сине-гранатовых" проблемы с финансвми.

Transfernarmarkt оценивает 27-летнего Юрановича в 6.5 миллионов евро, но "Селтик" точно будет просить больше, после выдающегося перфоманса защитника на ЧМ в Катаре. Примечательно, что стороны начали переговоры об улучшеном контракте ещё до Мундиаля, но так и не смогли договориться.

Контракт фуллбека рассчитан до лета 2026-го.