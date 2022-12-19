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Барселона интересуется защитником-полуфиналистом ЧМ. Фуллбек не договорился о контракте с Селтиком
За какие деньги?
Фото: twitter.com/HNS_CFF
Йосип Юранович – приоритетая цель "Барселоны" в январское трансферное окно. Защитник так и не смог договориться с "Селтиком" о новом контракте на улучшеных условиях.
Об этом сообщает Sky Sports.
Фуллбек сборной Хорватии впечатлил своим выступлением на чемпионате мира и очевидный фаворит для усиления любой командой позиции правого защитника.
"Барселона" хочет подписать игрока "Селтика", но пока неясно как именно будет совершена сделка – у "сине-гранатовых" проблемы с финансвми.
Transfernarmarkt оценивает 27-летнего Юрановича в 6.5 миллионов евро, но "Селтик" точно будет просить больше, после выдающегося перфоманса защитника на ЧМ в Катаре. Примечательно, что стороны начали переговоры об улучшеном контракте ещё до Мундиаля, но так и не смогли договориться.
Контракт фуллбека рассчитан до лета 2026-го.
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