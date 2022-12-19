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"Лука, не з****й, відпочинь". Анчелотті відмовив Модрічу зіграти у наступному турі Ла Ліги

Испания
(2 голосов)

"Папа Карло" оценил преданность 37-летнего полузащитника

"Лука, не з****й, відпочинь". Анчелотті відмовив Модрічу зіграти у наступному турі Ла Ліги

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Издание Defensa Central сообщило, что сразу после Чемпионата мира 2022 года полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич сообщил главному тренеру "сливочных", что готов сыграть уже в следующем туре испанской Ла Лиги. А именно хорват согласен выйти на поле уже 30-го декабря в матче против "Вальядолида".

Коуч мадридцев Карло Анчелотти оценил верность и преданность 37-летнего хорвата, однако отказал в желании хавбека со словами: "Лука, не знай меня, ты полностью отыграл весь мундиаль, тебе нужно отдохнуть".

По информации источника, Модричу в клубе дали разрешение приступить к тренировкам с первой командой 28 декабря. Или если Лука захочет – то позже.

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Напомним, Модрич в качестве капитана привел сборную Хорватии к бронзовым медалям ЧМ в Катаре – в матче за 3-е место хорваты обыграли Марокко, а в полуфинале вылетели от Аргентины, которая в итоге завоевала кубок.

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В статье: Карло Анчелотти Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Defensa Central

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