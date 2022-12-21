Кубок короля. Нервный Вильярреал, прагматичный Атлетик, гранды пока отдыхают

Сегодня, 20 декабря, стартовал 2-й раунд Кубка короля, который продлится три дня. В нем принимают участие все клубы Примеры, кроме участников будущего Суперкубка - "Реала", "Барселоны", "Бетиса" и "Валенсии".

Согласно регламенту, все противостояния состоят из одного матча. Поединки проходят на полях команд из низших дивизионов.

Первый день 2-го раунда Кубка короля сенсаций не подарил - фавориты подошли к матчам собранно, и только "Вильярреал", которого после назначения Кике Сетьена штормит каждую неделю, довел дело до овертаймов.

Примечательно, что самую яркую и результативную победу добыл "Эльче", которому Кубок - что мертвому припарка. Зелено-полосатые набрали катастрофичные 4 очка в стартовых 14 турах Ла Лиги, и необходимо чудо, чтобы они не вылетели по итогам сезона.

Также обращаем внимание на составы команд - все играли основой, никто не берег силы. За время месячной паузы все восстановились по полной, так что январская Ла Лига обещает быть захватывающей.

"Гвадалахара" (IV дивизион) - "Эльче" - 0:3

Голы: Пере Милья, 5, Понсе, 82, Моренте, 90+2

"Диокесано" (IV) - "Хетафе" - 0:2

Голы: Мунир, 31, 53

"Интерсити" ( III) - "Мирандес" (ІІ) - 2:0

Голы: Сольдевилья, 7, Мигель Мари, 66

"Реал Унион" (ІІІ) - "Мальорка" - 0:1

Гол: Дани Родригес, 20

"Сестао Ривер" (IV) - "Атлетик" - 0:1

Гол: Рауль Гарсия, 32

"Алькоркон" (ІІІ) - "Картахена" (ІІ) - 1:1 (по пенальти 2:4)

Голы: Хуанма Браво, 55 - Франчу, 73

"Атлетико Пасо" (IV) - "Эспаньол" - 0:1

Гол: Меламед, 80

"Гихуэло" (IV) - "Вильярреал" - 1:2

Голы: Пепе Кармона, 14 - Жерар Морено, 41 (с пенальти), Данжума, 93