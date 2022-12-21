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Кубок короля. Нервный Вильярреал, прагматичный Атлетик, гранды пока отдыхают
Сегодня стартовал второй раунд Кубка Испании-2022/23
Фото: twitter.com/VillarrealCF/ автор неизвестен
Сегодня, 20 декабря, стартовал 2-й раунд Кубка короля, который продлится три дня. В нем принимают участие все клубы Примеры, кроме участников будущего Суперкубка - "Реала", "Барселоны", "Бетиса" и "Валенсии".
Согласно регламенту, все противостояния состоят из одного матча. Поединки проходят на полях команд из низших дивизионов.
Первый день 2-го раунда Кубка короля сенсаций не подарил - фавориты подошли к матчам собранно, и только "Вильярреал", которого после назначения Кике Сетьена штормит каждую неделю, довел дело до овертаймов.
Примечательно, что самую яркую и результативную победу добыл "Эльче", которому Кубок - что мертвому припарка. Зелено-полосатые набрали катастрофичные 4 очка в стартовых 14 турах Ла Лиги, и необходимо чудо, чтобы они не вылетели по итогам сезона.
Также обращаем внимание на составы команд - все играли основой, никто не берег силы. За время месячной паузы все восстановились по полной, так что январская Ла Лига обещает быть захватывающей.
"Гвадалахара" (IV дивизион) - "Эльче" - 0:3
Голы: Пере Милья, 5, Понсе, 82, Моренте, 90+2
"Диокесано" (IV) - "Хетафе" - 0:2
Голы: Мунир, 31, 53
"Интерсити" (III) - "Мирандес" (ІІ) - 2:0
Голы: Сольдевилья, 7, Мигель Мари, 66
"Реал Унион" (ІІІ) - "Мальорка" - 0:1
Гол: Дани Родригес, 20
"Сестао Ривер" (IV) - "Атлетик" - 0:1
Гол: Рауль Гарсия, 32
"Алькоркон" (ІІІ) - "Картахена" (ІІ) - 1:1 (по пенальти 2:4)
Голы: Хуанма Браво, 55 - Франчу, 73
"Атлетико Пасо" (IV) - "Эспаньол" - 0:1
Гол: Меламед, 80
"Гихуэло" (IV) - "Вильярреал" - 1:2
Голы: Пепе Кармона, 14 - Жерар Морено, 41 (с пенальти), Данжума, 93
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