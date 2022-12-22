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Кубок короля. Севилья, Ла Реал и Вальядолид развлеклись, а Райо дотянул до пенальти (+ВИДЕО)
В Испании продолжается розыгрыш национального Кубка
Фото: twitter.com/RealSociedad/ автор неизвестен
Сегодня, 21 декабря, продолжается 2-й раунд Кубка короля. В нем все еще не играют участники будущего Суперкубка - "Реала", "Барселоны", "Бетиса" и "Валенсии".
Согласно регламенту, все противостояния состоят из одного матча. Поединки проходят на полях команд из низших дивизионов.
Первая группа матчей прошла вчера - о них читайте здесь.
Новая серия матчей Кубка Испании опять не принесла больших сенсаций. Из любительских коллективов дальше прошла только "Ибица Питиусас", которой "слился" "Эйбар", ведущий борьбу за лидерство в Сегунде.
Касательно клубов элиты, то "Севилья", "Реал Сосьедад", "Осасуна" и "Вальядолид" прошли дальше легко и эффектно, наколотив много голов, и только "Райо Вальекано" дотянул до серии пенальти, где мастерство показал 40-летний Диего Лопес.
Также только "Райо" играл сегодня неосновным составом - остальные клубы Примеры выпустили всех наилучших, явно желая проверить их форму за неделю до возобновления чемпионата.
"Мерида" (ІІІ дивизион) - "Алавес" (ІІ) - 0:1
Гол: Сальва Севилья, 25
"Нумансия" (ІІІ) - "Спортинг" (ІІ) - 0:3
Голы: Милованович, 7, 9, Айтор Гарсия, 90+3
"Леванте" (ІІ) - "Андорра" (ІІ) - 2:1
Голы: Бруге, 12, Кантеро, 42 - Иван Хиль, 59
"Ибица Питиусас" (IV) - "Эйбар" (ІІ) - 1:0
Гол: Хуан Антонио, 69
"Сагунтино" (IV) - "Райо Вальекано" - 0:0 (по пенальти 1:3)
"Сеута" (ІІІ) - "Ибица" (ІІ) - 3:2
Голы: Антонито, 14, 48, Родри, 21 - Лафарж, 5 (автогол), Сенитагойя, 45+4
"Арнедо" (IV) - "Осасуна" - 1:3
Голы: Амеливия, 65 - Кике, 13, 31, Рубен Гарсия, 14
"Понтеведра" (ІІІ) - "Тенерифе" (ІІ) - 2:1
Голы: Гуйе, 2, 16 - Иван Ромеро, 63
"Торремолинос" (IV) - "Севилья" - 0:3
Голы: Карлос Альварес, 31, Дани, 57 (автогол), Жордан, 90+2
"Аренас Гечо" (IV) - "Вальядолид" - 1:5
Голы: Бенгоэчеа, 29 - Эскудеро, 35, Вайсманн, 45, Иван Санчес, 53, Кике Перес, 76, Серхио Леон, 81
"Логроньес" (III) - "Альбасете" (ІІ) - 0:0 (по пенальти 4:3)
"Кория" (IV) - "Реал Сосьедад" - 0:5
Голы: Наварро, 5, Шо, 17, Браис Мендес, 45 (с пенальти), Каррикабуру, 79, 84
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