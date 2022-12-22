Кубок короля. Севилья, Ла Реал и Вальядолид развлеклись, а Райо дотянул до пенальти (+ВИДЕО)

Сегодня, 21 декабря, продолжается 2-й раунд Кубка короля. В нем все еще не играют участники будущего Суперкубка - "Реала", "Барселоны", "Бетиса" и "Валенсии".

Согласно регламенту, все противостояния состоят из одного матча. Поединки проходят на полях команд из низших дивизионов.

Первая группа матчей прошла вчера - о них читайте здесь.

Новая серия матчей Кубка Испании опять не принесла больших сенсаций. Из любительских коллективов дальше прошла только "Ибица Питиусас", которой "слился" "Эйбар", ведущий борьбу за лидерство в Сегунде.

Касательно клубов элиты, то "Севилья", "Реал Сосьедад", "Осасуна" и "Вальядолид" прошли дальше легко и эффектно, наколотив много голов, и только "Райо Вальекано" дотянул до серии пенальти, где мастерство показал 40-летний Диего Лопес.

Также только "Райо" играл сегодня неосновным составом - остальные клубы Примеры выпустили всех наилучших, явно желая проверить их форму за неделю до возобновления чемпионата.

"Мерида" (ІІІ дивизион) - "Алавес" (ІІ) - 0:1

Гол: Сальва Севилья, 25

"Нумансия" (ІІІ) - "Спортинг" (ІІ) - 0:3

Голы: Милованович, 7, 9, Айтор Гарсия, 90+3

"Леванте" (ІІ) - "Андорра" (ІІ) - 2:1

Голы: Бруге, 12, Кантеро, 42 - Иван Хиль, 59

"Ибица Питиусас" ( IV) - "Эйбар" (ІІ) - 1:0

Гол: Хуан Антонио, 69

"Сагунтино" (IV) - "Райо Вальекано" - 0:0 (по пенальти 1:3)

"Сеута" (ІІІ) - "Ибица" (ІІ) - 3:2

Голы: Антонито, 14, 48, Родри, 21 - Лафарж, 5 (автогол), Сенитагойя, 45+4

"Арнедо" (IV) - "Осасуна" - 1:3

Голы: Амеливия, 65 - Кике, 13, 31, Рубен Гарсия, 14

"Понтеведра" (ІІІ) - "Тенерифе" (ІІ) - 2:1

Голы: Гуйе, 2, 16 - Иван Ромеро, 63

"Торремолинос" (IV) - "Севилья" - 0:3

Голы: Карлос Альварес, 31, Дани, 57 (автогол), Жордан, 90+2

"Аренас Гечо" (IV) - "Вальядолид" - 1:5

Голы: Бенгоэчеа, 29 - Эскудеро, 35, Вайсманн, 45, Иван Санчес, 53, Кике Перес, 76, Серхио Леон, 81

"Логроньес" ( III) - "Альбасете" (ІІ) - 0:0 (по пенальти 4:3)

"Кория" (IV) - "Реал Сосьедад" - 0:5

Голы: Наварро, 5, Шо, 17, Браис Мендес, 45 (с пенальти), Каррикабуру, 79, 84