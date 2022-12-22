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Миллиард на трансфер. Реал готовится к еще одной попытки подписания Мбаппе
Ждем новую главу саги?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" готовит еще одну попытку подписать Килиана Мбаппе. Детали возможного трансфера сообщает La Gazzetta dello Sport.
Общая сумма трансфера может составить порядка миллиарда евро. "Сливочные" готовы повторить зарплату француза в Париже, где он за три года должен получить порядка 630 миллионов евро. Остальная сумма от миллиарда уйдет на сам трансфер и бонусы игроку.
Según 'La Gazzetta dello Sport', el Real Madrid estaría dispuesto a pagar ¡1.000 millones de Euros! por Kylian Mbappé. pic.twitter.com/BgJh9alofw— Andre Marín (@andremarinpuig) December 22, 2022
Напомним, что мадридцы долгое время вели трансфер Мбаппе, однако прошлым летом форвард неожиданно решил остаться в "ПСЖ", подписав трехлетний контракт. Ходили слухи об обиде "Реала" на игрока, однако в последнее время появились новости, что дверь для игрока на закрыта.
В текущем сезоне Мбаппе провел 32 матча, забил 29 голов и отдал семь голевых передач.
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