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Лапорта в ближайшие дни хочет связаться с Месси по поводу возвращения в Барселону

Испания
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В руководстве "сине-гранатовых" все же решились на камбек?

Лапорта в ближайшие дни хочет связаться с Месси по поводу возвращения в Барселону

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта решил попытаться вернуть Лионеля Месси назад в клуб, сообщает Diario Sport. Первый шаг, а именно наладить контакт с футболистом, он предпримет уже в ближайшие дни.

Сообщается, что возвращение капитана команды уже в статусе чемпиона мира должно смягчить финансовые трудности. Проблемы усугубятся на фоне переезда "Барселоны" на Олимпийский стадион, вместительность которого меньше чем Камп Ноу.

Сделка должна быть сложной, но значительно упростит перспективу подписания Месси, его контракт, который истекает летом 2023-го. Без необходимости платить "ПСЖ" "Барселона" может позволить себе возвращение легенды клуба.

Ранее сообщалось, что Лапорту убедили не возвращать аргентинца, а сконцентрироваться на трансфере Бернарду Силвы из "Манчестер Сити", который моложе.

Также недавно стало известно об устном согласии Месси продлить контракт с "ПСЖ" ещё как минимум на год.

Месси покинул "Барселону" летом 2021-го. Тогда "сине-гранатовые" не смогли позволить себе продлить контракт с капитаном из-за потолка зарплат. Пойти на снижение оклада более чем в 2 раза также запрещал регламент Ла Лиги.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
sport.es

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