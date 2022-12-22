Лапорта: Мы бы очень хотели, чтобы Месси вернулся. Посмотрим, что из этого получится

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории, а также поделился мыслями по поводу возвращения великого аргентинца.

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы однажды он вернулся. Сейчас он является игроком "ПСЖ", у него есть контракт. Лионель только что стал чемпионом мира. Мы очень рады за него. Я не хочу порождать ожидания, которые вызовут большие сложности. Для нас Месси – лучший игрок всех времен.

Он был в "Барселоне", здесь стал тем игроком, которого все знают. Убежден, что в душе он куле. Мы бы очень хотели, чтобы он вернулся. Посмотрим, что из этого получится", – сказал Лапорта.

Ранее стало известно, что Лапорта принял решение вернуть Лионеля и хочет связаться с игроком в ближайшие дни.

Также появилась информация, что Месси дал устное согласие на продление контракта с "ПСЖ".