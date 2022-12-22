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Лапорта: Мы бы очень хотели, чтобы Месси вернулся. Посмотрим, что из этого получится
Жоан Лапорта рассыпался в комплиментах бывшему капитану "Барсы"
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории, а также поделился мыслями по поводу возвращения великого аргентинца.
"Конечно, мне бы хотелось, чтобы однажды он вернулся. Сейчас он является игроком "ПСЖ", у него есть контракт. Лионель только что стал чемпионом мира.
Мы очень рады за него. Я не хочу порождать ожидания, которые вызовут большие сложности. Для нас Месси – лучший игрок всех времен.
Он был в "Барселоне", здесь стал тем игроком, которого все знают. Убежден, что в душе он куле. Мы бы очень хотели, чтобы он вернулся. Посмотрим, что из этого получится", – сказал Лапорта.
Ранее стало известно, что Лапорта принял решение вернуть Лионеля и хочет связаться с игроком в ближайшие дни.
Также появилась информация, что Месси дал устное согласие на продление контракта с "ПСЖ".
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