Лапорта о Суперлиге: АПЛ за ТВ права получит 7 млрд, а Ла Лига вместо 2 – 1,7 млрд. Клубы должны иметь право создавать свои турниры

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта вновь заговорил о Суперлиге, как о выходе из сложившейся ситуации с нездоровой конкуренцией в футболе. "английские команды располагают все большим и большим объемом ресурсов. Нужно это изменить", – сказал он в интервью клубному ТВ.

Осенью у Суперлиги появилась управляющая компания – A22 Sport. Также проект обзавелся генеральным директором – Берндом Райхартом.

"Мы должны реформировать принципы функционирования европейского футбола.

АПЛ за телевизионные права получит уже не 5 млрд евро, а 7 млрд, в то время как Ла Лига от 2 млрд перейдет к 1,7 млрд.

Команды Ла Лиги не в состоянии конкурировать с представителями АПЛ. Это благодаря своей истории может делать "Барселона", но английские команды располагают все большим и большим объемом ресурсов. Нужно это изменить.

Мы надеемся, что весной суд примет благоприятное для нас решение, в интересах клубов и свободной конкуренции в Европе. Это главный предмет спора с УЕФА.

Мы упорно работаем над тем, чтобы повысить конкуренцию и обеспечить финансовую устойчивость клубов, а также изменить модель управления, поскольку в футбольной индустрии именно клубы зарабатывают меньше всех. Так быть не должно.

Я оптимистично настроен. Думаю, решение суда окажет такое же влияние на футбол, как и решение по делу Босмана. Клубы должны иметь возможность создавать свои турниры и управлять ими. А УЕФА нужно сидеть с нами за одним столом. Если же этого не будет, мы найдем инвесторов за пределами Евросоюза, у которых будет достаточно ресурсов для организации соревнований.

Я думаю, что футболу это необходимо. Но я всегда стараюсь наладить диалог как с УЕФА, так и с Ла Лигой. Мы готовы обсуждать это", – сказал Лапорта.

Напомним, что до сих пор идут судебные дела по Суперлиге и пока УЕФА не удалось "запретить" турнир. "Реал", "Барселона" и "Ювентус" продолжают официально состоять в соревновании.