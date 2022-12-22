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Лапорта о Суперлиге: АПЛ за ТВ права получит 7 млрд, а Ла Лига вместо 2 – 1,7 млрд. Клубы должны иметь право создавать свои турниры
Президент "Барсы" говорит о конкуренции
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта вновь заговорил о Суперлиге, как о выходе из сложившейся ситуации с нездоровой конкуренцией в футболе. "английские команды располагают все большим и большим объемом ресурсов. Нужно это изменить", – сказал он в интервью клубному ТВ.
Осенью у Суперлиги появилась управляющая компания – A22 Sport. Также проект обзавелся генеральным директором – Берндом Райхартом.
"Мы должны реформировать принципы функционирования европейского футбола.
АПЛ за телевизионные права получит уже не 5 млрд евро, а 7 млрд, в то время как Ла Лига от 2 млрд перейдет к 1,7 млрд.
Команды Ла Лиги не в состоянии конкурировать с представителями АПЛ. Это благодаря своей истории может делать "Барселона", но английские команды располагают все большим и большим объемом ресурсов. Нужно это изменить.
Мы надеемся, что весной суд примет благоприятное для нас решение, в интересах клубов и свободной конкуренции в Европе. Это главный предмет спора с УЕФА.
Мы упорно работаем над тем, чтобы повысить конкуренцию и обеспечить финансовую устойчивость клубов, а также изменить модель управления, поскольку в футбольной индустрии именно клубы зарабатывают меньше всех. Так быть не должно.
Я оптимистично настроен. Думаю, решение суда окажет такое же влияние на футбол, как и решение по делу Босмана. Клубы должны иметь возможность создавать свои турниры и управлять ими.
А УЕФА нужно сидеть с нами за одним столом. Если же этого не будет, мы найдем инвесторов за пределами Евросоюза, у которых будет достаточно ресурсов для организации соревнований.
Я думаю, что футболу это необходимо. Но я всегда стараюсь наладить диалог как с УЕФА, так и с Ла Лигой. Мы готовы обсуждать это", – сказал Лапорта.
Напомним, что до сих пор идут судебные дела по Суперлиге и пока УЕФА не удалось "запретить" турнир. "Реал", "Барселона" и "Ювентус" продолжают официально состоять в соревновании.
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