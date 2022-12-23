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Кубок короля. Атлетико вовремя проснулся, а Жирона вылетела от любителей (+ВИДЕО)
Сегодня завершился второй раунд Кубка Испании-2022/23
Фото: atleticodemadrid.com/ автор неизвестен
Сегодня, 22 декабря, завершился 2-й раунд Кубка короля. В нем все еще не выступали участники будущего Суперкубка - "Реал", "Барселона", "Бетис" и "Валенсия".
Согласно регламенту, все противостояния состояли из одного матча. Поединки проходили на полях команд из низших дивизионов.
О предыдущих матчах 2-го раунда читайте подробно здесь и здесь.
Главным событием игрового дня в Испании стал матч "Атлетико", куда после чемпионата мира съехались почти все звезды. Любители из "Арентейро" дали "Матрасникам" бой, даже забили первыми, но класс есть класс, и команда Диего Симеоне шагает дальше.
Топ-сенсацией дня стал вылет "Жироны", которую победили скромные любители из Эстремадуры. Может, каталонцам так и лучше, ведь впереди у них изнурительная гонка за выживание в Примере, но настораживает то, что играли они основой.
Без приключений и почти без Яго Аспаса прошла дальше и "Сельта". А вот для клубов Сегунды сегодня был плохой день - сразу пять вылетов!
"Эльденсе" (ІІІ дивизион) - "Бургос" (ІІ) - 1:0
Гол: Айтор Кордоба, 44 (автогол)
"Герника" (IV) - "Сельта" - 0:3
Голы: Карлес Перес, 31, Айду, 55, де ла Торре, 68
"Линарес" (ІІІ) - "Расинг" (ІІ) - 1:0
Гол: Саму Корраль, 90+2
"Химнастик" (ІІІ) - "Малага" (ІІ) - 2:1
Голы: Доминго, 13, Пабло Фернандес, 81 - Ндиай, 32
"Касереньо" (IV) - "Жирона" - 2:1
Голы: Давид Гранде, 17, Иван Фернандес, 61 - Кастельянос, 30
"Ла Нусия" (ІІІ) - "Лас Пальмас" (ІІ) - 0:0 (по пенальти 6:5)
"Овьедо" (ІІ) - "Гранада" (ІІ) - 1:0
Гол: Ойер Луэнго, 8
"Арентейро" (IV) - "Атлетико" - 1:3
Голы: Маркитос, 42 - Карраско, 45+1 (с пенальти), 90+1, Барриос, 76
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