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Турнир для Лунина. Реал и Барселона узнали соперников по 1/16 финала кубка Испании
У фаворитов не должно возникнуть никаких проблем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В эту пятницу состоялась жеребьевка матчей 1/16 финала кубка Испании. Уже с этой стадии в битву за титул вступают сильнейшие клубы, среди которых "Реал", "Барселона" и "Атлетико".
Мадридский клуб впервые в своей истории сыграет против "Касереньо". Велика вероятность, что в матче игровые получит украинец Андрей Лунин. "Барселона" в 1/16 сыграет против "Интерсити".
Результаты жеребьевки:
- "Касереньо" - "Реал"
- "Ибица" - "Бетис"
- "Интерсити" - "Барселона"
- "Ла Нусия" - "Валенсия"
- "Логроньес" - "Реал Сосьедад"
- "Элденсе" - "Атлетик"
- "Понтеведра" - "Майорка"
- "Химнастик" - "Осасуна"
- "Линарес Депортиво" - "Севилья"
- "Сеута" - "Эльче"
- "Алавес" - "Вальядолид"
- "Леванте" - "Хетафе"
- "Реал Овьедо" - "Атлетико"
- "Картахена" - "Вильярреал"
- "Спортинг Хихон" - "Райо Вальекано"
- "Эспаньол" - "Сельта"
Матчи стадии 1/16 финала пройдет третьего, четвертого и пятого января.
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