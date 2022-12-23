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Турнир для Лунина. Реал и Барселона узнали соперников по 1/16 финала кубка Испании

Испания
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У фаворитов не должно возникнуть никаких проблем

Турнир для Лунина. Реал и Барселона узнали соперников по 1/16 финала кубка Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В эту пятницу состоялась жеребьевка матчей 1/16 финала кубка Испании. Уже с этой стадии в битву за титул вступают сильнейшие клубы, среди которых "Реал", "Барселона" и "Атлетико".

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Мадридский клуб впервые в своей истории сыграет против "Касереньо". Велика вероятность, что в матче игровые получит украинец Андрей Лунин. "Барселона" в 1/16 сыграет против "Интерсити".

Результаты жеребьевки:

  • "Касереньо" - "Реал"
  • "Ибица" - "Бетис"
  • "Интерсити" - "Барселона"
  • "Ла Нусия" - "Валенсия"
  • "Логроньес" - "Реал Сосьедад"
  • "Элденсе" - "Атлетик"
  • "Понтеведра" - "Майорка"
  • "Химнастик" - "Осасуна"
  • "Линарес Депортиво" - "Севилья"
  • "Сеута" - "Эльче"
  • "Алавес" - "Вальядолид"
  • "Леванте" - "Хетафе"
  • "Реал Овьедо" - "Атлетико"
  • "Картахена" - "Вильярреал"
  • "Спортинг Хихон" - "Райо Вальекано"
  • "Эспаньол" - "Сельта"

Матчи стадии 1/16 финала пройдет третьего, четвертого и пятого января.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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