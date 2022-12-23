Турнир для Лунина. Реал и Барселона узнали соперников по 1/16 финала кубка Испании

В эту пятницу состоялась жеребьевка матчей 1/16 финала кубка Испании. Уже с этой стадии в битву за титул вступают сильнейшие клубы, среди которых "Реал", "Барселона" и "Атлетико".

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Мадридский клуб впервые в своей истории сыграет против "Касереньо". Велика вероятность, что в матче игровые получит украинец Андрей Лунин. "Барселона" в 1/16 сыграет против "Интерсити".

Результаты жеребьевки:

"Касереньо" - "Реал"

"Ибица" - "Бетис"

"Интерсити" - "Барселона"

"Ла Нусия" - "Валенсия"

"Логроньес" - "Реал Сосьедад"

"Элденсе" - "Атлетик"

"Понтеведра" - "Майорка"

"Химнастик" - "Осасуна"

"Линарес Депортиво" - "Севилья"

"Сеута" - "Эльче"

"Алавес" - "Вальядолид"

"Леванте" - "Хетафе"

"Реал Овьедо" - "Атлетико"

"Картахена" - "Вильярреал"

"Спортинг Хихон" - "Райо Вальекано"

"Эспаньол" - "Сельта"

Матчи стадии 1/16 финала пройдет третьего, четвертого и пятого января.