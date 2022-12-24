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Хави назвал семерых неприкосновенных игроков Барсы. Одному из них уже 34 года

Испания
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Возможны громкие продажи

Хави назвал семерых неприкосновенных игроков Барсы. Одному из них уже 34 года

Фото: Barca Blaugranes

Новина українською

"Барселона" по-прежнему не вылезла из долговой ямы, и хотя открытие стадионов существенно улучшило финансы клуба, следующим летом каталонцы будут вынуждены продавать, пишет Sport.es.

По информации источника, Хави назвал руководству семерых исполнителей, которых хочет оставить при любых обстоятельствах - это Гави, Педри, Ансу Фати, Френки де Йонг, Рональд Араухо, Жюль Кунде и Роберт Левандовский.

Из этого списка некоторое удивление вызывают только фамилии поляка, которому уже стукнуло 34, а еще Френки де Йонга - голландца пресса пару лет упорно сватала в "МЮ".

Напомним, "Барселона" после 14 туров лидирует в чемпионате Испании, опережая "Реал" на два очка. При этом команда Хави уже выбыла из Лиги чемпионов.

Прошлым летом каталонцы активировали "рычаги" - по сути распродали акции дочерних компаний, чтобы провести громкую трансферную кампанию.

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В статье: Роберт Левандовский Барселона Хави Френки де Йонг Ансу Фати Педри Гави
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Источник:
Sport.des

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