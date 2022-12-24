Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави назвал семерых неприкосновенных игроков Барсы. Одному из них уже 34 года
Возможны громкие продажи
Фото: Barca Blaugranes
"Барселона" по-прежнему не вылезла из долговой ямы, и хотя открытие стадионов существенно улучшило финансы клуба, следующим летом каталонцы будут вынуждены продавать, пишет Sport.es.
По информации источника, Хави назвал руководству семерых исполнителей, которых хочет оставить при любых обстоятельствах - это Гави, Педри, Ансу Фати, Френки де Йонг, Рональд Араухо, Жюль Кунде и Роберт Левандовский.
Из этого списка некоторое удивление вызывают только фамилии поляка, которому уже стукнуло 34, а еще Френки де Йонга - голландца пресса пару лет упорно сватала в "МЮ".
Напомним, "Барселона" после 14 туров лидирует в чемпионате Испании, опережая "Реал" на два очка. При этом команда Хави уже выбыла из Лиги чемпионов.
Прошлым летом каталонцы активировали "рычаги" - по сути распродали акции дочерних компаний, чтобы провести громкую трансферную кампанию.
Популярное сейчас
- Forbes огласил топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году. Месси – на первом месте
- Украинский вингер голом помог своей команде разгромить соперника
- Уже нашёл клуб в Бразилии. Легионер Металлиста не вернется в Украину этой зимой
- Угадайте клуб по футболистам, которые в нем играли - квиз
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО