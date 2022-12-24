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Ньюкасл не ведет переговоры о покупке Мемфиса Депая. Ни с игроком, ни с Барселоной

Испания
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Будущее форварда решится в январе

Ньюкасл не ведет переговоры о покупке Мемфиса Депая. Ни с игроком, ни с Барселоной

Фото: The Guardian

UA-Футбол
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"Ньюкасл Юнайтед" на данный момент не ведет переговоров о покупке нидерландского форварда "Барселоны" Мемфиса Депая. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, будущее игрока будет решено уже в январе.

"Ньюкасл" пока не работает над подписанием Мемфиса Депая. Переговоры ни с игроком, ни с "Барселоной" не ведутся. Будущее Мемфиса решится в январе, пока нет ничего конкретного или продвинутого — он сосредоточен на "Барселоне".

В текущем сезоне Депай сыграл лишь три матча за каталонский клуб во всех турнирах, забив один гол. Мемфис перешел в "Барселону" летом 2021 года из "Лиона" в качестве свободного агента.

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В статье: Барселона Ньюкасл Мемфис Депай
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