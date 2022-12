Ньюкасл не ведет переговоры о покупке Мемфиса Депая. Ни с игроком, ни с Барселоной

"Ньюкасл Юнайтед" на данный момент не ведет переговоров о покупке нидерландского форварда "Барселоны" Мемфиса Депая. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, будущее игрока будет решено уже в январе.

Newcastle are not working to sign Memphis Depay, as things stand. There are no negotiations ongoing with player side or with Barcelona. ???????? #NUFC



Memphis future will be decided in January, there's still nothing concrete or advanced - he's focused on Barça. pic.twitter.com/kLq6pFvexn