Ньюкасл не ведет переговоры о покупке Мемфиса Депая. Ни с игроком, ни с Барселоной

"Ньюкасл Юнайтед" на данный момент не ведет переговоров о покупке нидерландского форварда "Барселоны" Мемфиса Депая. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, будущее игрока будет решено уже в январе.

"Ньюкасл" пока не работает над подписанием Мемфиса Депая. Переговоры ни с игроком, ни с "Барселоной" не ведутся. Будущее Мемфиса решится в январе, пока нет ничего конкретного или продвинутого — он сосредоточен на "Барселоне".

Newcastle are not working to sign Memphis Depay, as things stand. There are no negotiations ongoing with player side or with Barcelona. ???????? #NUFC



Memphis future will be decided in January, there's still nothing concrete or advanced - he's focused on Barça. pic.twitter.com/kLq6pFvexn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2022

В текущем сезоне Депай сыграл лишь три матча за каталонский клуб во всех турнирах, забив один гол. Мемфис перешел в "Барселону" летом 2021 года из "Лиона" в качестве свободного агента.