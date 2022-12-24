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Ньюкасл не ведет переговоры о покупке Мемфиса Депая. Ни с игроком, ни с Барселоной
Будущее форварда решится в январе
Фото: The Guardian
"Ньюкасл Юнайтед" на данный момент не ведет переговоров о покупке нидерландского форварда "Барселоны" Мемфиса Депая. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, будущее игрока будет решено уже в январе.
"Ньюкасл" пока не работает над подписанием Мемфиса Депая. Переговоры ни с игроком, ни с "Барселоной" не ведутся. Будущее Мемфиса решится в январе, пока нет ничего конкретного или продвинутого — он сосредоточен на "Барселоне".
Newcastle are not working to sign Memphis Depay, as things stand. There are no negotiations ongoing with player side or with Barcelona. ???????? #NUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2022
Memphis future will be decided in January, there's still nothing concrete or advanced - he's focused on Barça. pic.twitter.com/kLq6pFvexn
В текущем сезоне Депай сыграл лишь три матча за каталонский клуб во всех турнирах, забив один гол. Мемфис перешел в "Барселону" летом 2021 года из "Лиона" в качестве свободного агента.
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