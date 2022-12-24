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Решение будет в феврале: Кроос всерьез думает над завершением карьеры

Испания
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Но может и остаться в Мадриде

Решение будет в феврале: Кроос всерьез думает над завершением карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный полузащитник "Реала" Тони Кроос в феврале сообщит клубу, готов ли продолжать профессиональную карьеру, пишет Marca.

32-летний немец обеспокоен не только своей физической готовностью, но и семейными обстоятельствами, которые в прошлом году уже вынудили его покинуть сборную Германии.

Текущий контракт Крооса со "Сливочными" рассчитан до лета 2023-го, и Тони уже заявил, что либо продлит его, либо уйдет из футбола - доигрывать в слабых экзотических лигах он не хочет.

При этом Карло Анчелотти уверен, что Тони останется, и на данном этапе боссы "Реала" разделяют его оптимизм.

Отметим, что для человека, завершающего карьеру, Кроос пока слишком силен - в этом сезоне он сыграл 18 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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