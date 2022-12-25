Левандовский: Победа в Ла Лиге и Лиге Европы - это большой и трудный вызов

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски оценил шансы клуба на победу в Ла Лиге и Лиге Европы:

– Вы просили набраться терпения, но "Барса" занимает первое место в Ла Лиге. Можем ли мы рассчитывать на победу в чемпионате и Лиге Европы в этом сезоне?

– Конечно, мы должны подумать об этом. Это большой и трудный вызов. И мы должны принять его, не говоря, что у нас нет шансов. Нет, они у нас есть, потому что мы первые в Ла Лиге.

В Лиге Европы, возможно, еще слишком рано делать прогнозы. Сначала надо думать о "Манчестер Юнайтед", но в Ла Лиге стоит уделять много внимания каждой игре. Если мы будем идти от победы к победе, то и в чемпионате станем ближе к победе, – сказал Роберт.