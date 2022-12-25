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Азар впечатлил тренерский штаб Реала после возвращения из отпуска
Игрок рвется в бой
Фото: 90min
Вингер "Реала" Эден Азар впечатлил тренерский штаб мадридского клуба после возвращения из отпуска.
Бельгийский полузащитник произвел сильное впечатление на Карло Анчелотти своей работой на тренировках и вовлеченностью в процесс.
Азар хочет, чтобы тренер "сливочных" снова поверил в него и доверил место в основе. На протяжении нескольких дней работа Эдена на тренировках была "чудесной".
Известно, что у бельгийца есть серьезные шансы выйти в стартовом составе на матч Ла Лиги с "Вальядолидом", который состоится 30 декабря.
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