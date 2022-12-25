Азар впечатлил тренерский штаб Реала после возвращения из отпуска

Вингер "Реала" Эден Азар впечатлил тренерский штаб мадридского клуба после возвращения из отпуска.

Бельгийский полузащитник произвел сильное впечатление на Карло Анчелотти своей работой на тренировках и вовлеченностью в процесс.

Азар хочет, чтобы тренер "сливочных" снова поверил в него и доверил место в основе. На протяжении нескольких дней работа Эдена на тренировках была "чудесной".

Известно, что у бельгийца есть серьезные шансы выйти в стартовом составе на матч Ла Лиги с "Вальядолидом", который состоится 30 декабря.