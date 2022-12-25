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Азар впечатлил тренерский штаб Реала после возвращения из отпуска

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Игрок рвется в бой

Азар впечатлил тренерский штаб Реала после возвращения из отпуска

Фото: 90min

Новина українською

Вингер "Реала" Эден Азар впечатлил тренерский штаб мадридского клуба после возвращения из отпуска.

Бельгийский полузащитник произвел сильное впечатление на Карло Анчелотти своей работой на тренировках и вовлеченностью в процесс.

Азар хочет, чтобы тренер "сливочных" снова поверил в него и доверил место в основе. На протяжении нескольких дней работа Эдена на тренировках была "чудесной".

Известно, что у бельгийца есть серьезные шансы выйти в стартовом составе на матч Ла Лиги с "Вальядолидом", который состоится 30 декабря.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Азар
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Комментарии (2)
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Nevermore (Донецк)
25.12.2022 в 15:41
ура!
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Барселиниуc (землянин)
25.12.2022 в 16:43
ура, ДА или ура, НЕТ?
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