Атлетико близок к трансферу защитника Лестера

Мадридский "Атлетико" близок к подписанию турецкого защитника "Лестера" Чаглара Сеюнджю.

Авторитетный журналист сообщает Фабрицио Романо, что сделка еще не заключена, но переговоры с "Лестером" значительно продвинулись. Ожидается, что трансфер будет закрыт в ближайшее время.

Защитником также интересовались "Рома" и "Астон Вилла", но на данный момент мадридский клуб ближе всего к подписанию игрока. Соглашение Сеюнджю с "Лестером" истекает летом 2023 года.