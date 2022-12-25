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Атлетико близок к трансферу защитника Лестера
Он может произойти уже зимой
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Мадридский "Атлетико" близок к подписанию турецкого защитника "Лестера" Чаглара Сеюнджю.
Авторитетный журналист сообщает Фабрицио Романо, что сделка еще не заключена, но переговоры с "Лестером" значительно продвинулись. Ожидается, что трансфер будет закрыт в ближайшее время.
Защитником также интересовались "Рома" и "Астон Вилла", но на данный момент мадридский клуб ближе всего к подписанию игрока. Соглашение Сеюнджю с "Лестером" истекает летом 2023 года.
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