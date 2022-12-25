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Атлетико близок к трансферу защитника Лестера

Испания
(1 голосов)

Он может произойти уже зимой

Атлетико близок к трансферу защитника Лестера

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Новина українською

Мадридский "Атлетико" близок к подписанию турецкого защитника "Лестера" Чаглара Сеюнджю.

Авторитетный журналист сообщает Фабрицио Романо, что сделка еще не заключена, но переговоры с "Лестером" значительно продвинулись. Ожидается, что трансфер будет закрыт в ближайшее время.

Защитником также интересовались "Рома" и "Астон Вилла", но на данный момент мадридский клуб ближе всего к подписанию игрока. Соглашение Сеюнджю с "Лестером" истекает летом 2023 года.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Джаглар Союнджю Лестер Сити
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Источник:
Fabrizio Romano

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