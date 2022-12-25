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Иско интересен клубам из АПЛ и МЛС. Несколько дней назад он разорвал контракт с Севильей

Испания
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Также испанец интересен нескольким клубам из Серии А

Иско интересен клубам из АПЛ и МЛС. Несколько дней назад он разорвал контракт с Севильей

Фото: The Sun

UA-Футбол
Новина українською

Испанский атакующий полузащитник Иско на данный момент является свободным агентом. Четыре дня назад, 21 декабря, игрок разорвал свой контракт с "Севильей" после полугода в клубе.

Издание AS сообщает об интересе к Иско со стороны многих клубов. Среди таковых – "Вулверхэмптон Уондерерс" из АПЛ, "Лос-Анджелес Гэлакси" из МЛС и прочие. Также медиа сообщает о том, что испанца рассматривают "Милан", "Ювентус", "Фиорентина" и "Рома".

В "Севилью" Иско перешел в августе 2022 года из мадридского "Реала" свободным агентом. В текущем сезоне полузащитник отыграл 19 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав три ассиста.

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В статье: Иско Вулверхэмптон Севилья Лос-Анджелес Гэлакси
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