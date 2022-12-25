Реал готовится к возможному уходу Анчелотти. У руководства клуба есть пять кандидатов

Руководство мадридского "Реала" готовится к возможному уходу главного тренера Карло Анчелотти. Контракт коуча истекает уже летом 2024 года, и обе стороны намерены доработать его до конца.

Однако, президент "Реала" Флорентино Перес, как сообщает издание El Nacional, уже думает о замене для Анчелотти. По информации медиа, руководство клуба составило список из пяти возможных кандидатов на замену Карло.

Первый в списке – Рауль, тренирующий сейчас "Кастилью", дубль "Реала". Второй – Альваро Арбелоа, коуч молодежной команды "Мадрида". Третий – Хаби Алонсо, главный тренер "Байера". Четвертый – Томас Тухель, экс-тренер "Челси". Пятый – Юлиан Нагельсманн, коуч "Баварии".