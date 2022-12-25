Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Реала Марко Асенсио близок к переходу в Барселону
Контракт нападающего истекает предстоящим летом
Фото: Get Spanish Football News
Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио близок к уходу из клуба. Контракт нападающего истекает уже в предстоящем июне.
Как сообщает издание Goal.com, Асенсио чрезвычайно интересен каталонской "Барселоне". Марко привлекает клуб не только неопределенностью своего будущего, но и тем, что его агент – Жорже Мендеш.
Асенсио выступает за "Реал" с июля 2015 года, когда "Мадрид" приобрел его у "Мальорки" за 3.9 млн евро. В текущем сезоне Марко отыграл 15 матчей за клуб во всех турнирах, забив три гола и сделав три ассиста.
Популярное сейчас
- Бавария окончательно определилась с заменой Ноеру
- Мудрик уже договорился с Арсеналом о переходе. Ньюкасл также все еще в борьбе
- В районе аэропорта российского Курска раздались взрывы
- Сборная мира 2022 по версии UA-Футбол. Вратарь
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО