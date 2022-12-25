  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Вингер Реала Марко Асенсио близок к переходу в Барселону
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Реала Марко Асенсио близок к переходу в Барселону

Испания
(1 голосов)

Контракт нападающего истекает предстоящим летом

Вингер Реала Марко Асенсио близок к переходу в Барселону

Фото: Get Spanish Football News

UA-Футбол
Новина українською

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио близок к уходу из клуба. Контракт нападающего истекает уже в предстоящем июне.

Как сообщает издание Goal.com, Асенсио чрезвычайно интересен каталонской "Барселоне". Марко привлекает клуб не только неопределенностью своего будущего, но и тем, что его агент – Жорже Мендеш.

Асенсио выступает за "Реал" с июля 2015 года, когда "Мадрид" приобрел его у "Мальорки" за 3.9 млн евро. В текущем сезоне Марко отыграл 15 матчей за клуб во всех турнирах, забив три гола и сделав три ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Реал (Мадрид) Марко Асенсио
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
__Grab__ (Костопіль)
25.12.2022 в 19:33
Згинь, мавпо...
Ответить
0
-1
__Grаb__ (Костопіль)
25.12.2022 в 19:05
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде