Вингер Реала Марко Асенсио близок к переходу в Барселону

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио близок к уходу из клуба. Контракт нападающего истекает уже в предстоящем июне.

Как сообщает издание Goal.com, Асенсио чрезвычайно интересен каталонской "Барселоне". Марко привлекает клуб не только неопределенностью своего будущего, но и тем, что его агент – Жорже Мендеш.

Асенсио выступает за "Реал" с июля 2015 года, когда "Мадрид" приобрел его у "Мальорки" за 3.9 млн евро. В текущем сезоне Марко отыграл 15 матчей за клуб во всех турнирах, забив три гола и сделав три ассиста.