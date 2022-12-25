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Аякс заинтересован в подписании чемпиона мира

Испания
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Аргентинский голкипер испанского клуба "Вильярреал" Херонимо Рульи близок к переходу в лагерь гранда нидерландского футбола

Аякс заинтересован в подписании чемпиона мира

Фото: Getty Images

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Как сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, нидерландский клуб ищет варианты для усиления голкиперского звена в январе. Главным кандидатом руководство "Аякса" рассматривает аргентинского голкипера Херонимо Рульи, который сейчас выступает в Испании за "Вильярреал".

Стоит отметить, Рульи получил "золото" чемпионата мира 2022 года в Катаре, однако, провел весь Мундиаль в качестве запасного голкипера.

В этом сезоне аргентинец провел за испанский клуб 14 поединков, в семи из которых оставил свои ворота "сухими".

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В статье: Аякс (Амстердам) Вильярреал Херонимо Рульи
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