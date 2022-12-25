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Аякс заинтересован в подписании чемпиона мира
Аргентинский голкипер испанского клуба "Вильярреал" Херонимо Рульи близок к переходу в лагерь гранда нидерландского футбола
Фото: Getty Images
Как сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, нидерландский клуб ищет варианты для усиления голкиперского звена в январе. Главным кандидатом руководство "Аякса" рассматривает аргентинского голкипера Херонимо Рульи, который сейчас выступает в Испании за
Стоит отметить, Рульи получил "золото" чемпионата мира 2022 года в Катаре, однако, провел весь Мундиаль в качестве запасного голкипера.
В этом сезоне аргентинец провел за испанский клуб 14 поединков, в семи из которых оставил свои ворота "сухими".
Excl: Ajax are interested in signing Argentinian goalkeeper Gerónimo Rulli in January, he’s top of the list. ???????????? #Ajax— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2022
Gerónimo, key player for Villarreal but contacts have already started — Ajax will sign new GK and Rulli is number 1 option. pic.twitter.com/bxbH0oIzN2
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