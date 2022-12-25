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Левандовский: Пока я в форме и хочу выигрывать титулы, я буду в Барсе

Испания
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Роберт о планах на будущее

Левандовский: Пока я в форме и хочу выигрывать титулы, я буду в Барсе

Фото: twitter.com/iMiaSanMia

Новина українською

Нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский поделился мыслями насчет своего будущего и заявил, что планирует отработать свой контракт с "блауграной" до конца.

"Да, конечно. Я убежден, что буду подготовлен и в хорошей форме, как сейчас. Когда мне было 30 или 32 года, я хотел еще три-четыре года играть на высоком уровне.

Именно поэтому я делаю все, чтобы играть как можно дольше. Пока я в форме и хочу выигрывать титулы, я буду здесь (прим. - в "Барсе")", - поделился Левандовский.

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Текущее соглашение 34-летнего поляка действует до конца сезона 2025/2026 (с возможностью пролонгации еще на один год).

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В статье: Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo

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