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Левандовский: Пока я в форме и хочу выигрывать титулы, я буду в Барсе
Роберт о планах на будущее
Фото: twitter.com/iMiaSanMia
Нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский поделился мыслями насчет своего будущего и заявил, что планирует отработать свой контракт с "блауграной" до конца.
"Да, конечно. Я убежден, что буду подготовлен и в хорошей форме, как сейчас. Когда мне было 30 или 32 года, я хотел еще три-четыре года играть на высоком уровне.
Именно поэтому я делаю все, чтобы играть как можно дольше. Пока я в форме и хочу выигрывать титулы, я буду здесь (прим. - в "Барсе")", - поделился Левандовский.
Текущее соглашение 34-летнего поляка действует до конца сезона 2025/2026 (с возможностью пролонгации еще на один год).
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