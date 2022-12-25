Левандовский: Пока я в форме и хочу выигрывать титулы, я буду в Барсе

Нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский поделился мыслями насчет своего будущего и заявил, что планирует отработать свой контракт с "блауграной" до конца.

"Да, конечно. Я убежден, что буду подготовлен и в хорошей форме, как сейчас. Когда мне было 30 или 32 года, я хотел еще три-четыре года играть на высоком уровне.

Именно поэтому я делаю все, чтобы играть как можно дольше. Пока я в форме и хочу выигрывать титулы, я буду здесь (прим. - в "Барсе")", - поделился Левандовский.