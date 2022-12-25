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18-летний защитник Вальядолида заинтересовал Ювентус и Боруссию

Испания
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И ряд клубов АПЛ

18-летний защитник Вальядолида заинтересовал Ювентус и Боруссию

Twitter Fabrizio Romano

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Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что 18-летний защитник "Вальядолида" Иван Фреснеда попал в список интересов клубов из ТОП-5 лиг.

Журналист основными предендентами на игрока называют "Ньюкасл", туринский "Ювентус" и дортмундская "Боруссия". Также Фреснеда заинтересовал ряд других команд по АПЛ.

Иван – воспитанник мадридского "Реала". В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги фланговый защитник провел 6 матчей.

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В статье: Фабрицио Романо
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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