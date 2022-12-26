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Отказался от отдыха. Гризманн досрочно вернулся в расположение Атлетико

Испания
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Несмотря на тяжелый Чемпионат мира

Отказался от отдыха. Гризманн досрочно вернулся в расположение Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн принял участие во всех матчах Чемпионата мира, дойдя со сборной Франции до финала турнира. Однако даже после такого тяжелого графика он отказался от дополнительного отдыха.

Как сообщает испанская газета AS, нападающий раньше срока прибыл в расположение мадридцев и уже тренируется по индивидуальной программе. Его цель - сыграть в ближайший четверг против "Эльче".

Напомним, что новый сезон в "Атлетико" Антуан начал как игрок запаса, однако там имело место желание "матрасников" сэкономить на выкупе француза. После полноценного возвращения он вернулся в старт и стал важной часть команды Симеоне.

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Всего на его счету 34 матча, шесть голов и девять голевых передач.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн
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