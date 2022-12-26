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Отказался от отдыха. Гризманн досрочно вернулся в расположение Атлетико
Несмотря на тяжелый Чемпионат мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн принял участие во всех матчах Чемпионата мира, дойдя со сборной Франции до финала турнира. Однако даже после такого тяжелого графика он отказался от дополнительного отдыха.
Как сообщает испанская газета AS, нападающий раньше срока прибыл в расположение мадридцев и уже тренируется по индивидуальной программе. Его цель - сыграть в ближайший четверг против "Эльче".
????| Antoine Griezmann cut short his vacation and has been training alone at the Majadahonda facilities since last Wednesday. ????— Atletico Universe (@atletiuniverse) December 25, 2022
[????️: @AS_Picu, @diarioas]
Напомним, что новый сезон в "Атлетико" Антуан начал как игрок запаса, однако там имело место желание "матрасников" сэкономить на выкупе француза. После полноценного возвращения он вернулся в старт и стал важной часть команды Симеоне.
Всего на его счету 34 матча, шесть голов и девять голевых передач.
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