Тот, кто заставил забыть о Рамосе. Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Центральный защитник

UA-Футбол продолжает знакомить читателей со сборной лучших игроков уходящего года по версии нашей редакции. Одно из месте в центре обороны заслуженно занял австриец Давид Алаба. Казалось, что попасть в команду лучших, не приняв участие на Чемпионате мира, достаточно сложно, но универсальный солдат Анчелотти слишком хорошо показывает себя в столице Испании, дабы мы проигнорировали его кандидатуру.

Дословно пересказывать биографию и игровую карьеру Алабы особого смысла нет. Все слова истлели, ибо на горизонте 30-летний защитник появился не вчера, и к своему очередному юбилею успел завоевать достаточно крупных трофеев, дабы считаться мировой звездой. Но он мог стать кем-то большим, у австрийца был шанс стать легендой такого клуба как "Бавария". Судите сами, Давид находился в системе мюнхенцев с 2008-го года, и если забыть о полугодовой аренде в "Хоффенхайм", не покидал клуб. Он был свидетелем и участником двух последних великих поколений "баварцев", ведь что в ЛЧ 2013-го, что в 2020-м Алаба был важнейшей частью команд Хайнкеса и Флика. С "Баварией" Алаба выиграл все и выиграл по много раз, потому его желание сменить команду в 2021-м году вызывало небольшой шок. Казалось, что эти субъекта успели стать неразлучными.

Но нет. "Бавария" не шла на требования игрока, Алаба не хотел понижать свои условия, требуя немаленькую зарплату. По итогу за защитником началась гонка, которую, если верить прессе, без особых проблем выиграл "Реал", согласившись платить игроку порядка 20-ти миллионов евро в год. Флорентино Перес не самый щедрый мужчина планеты Земля, но в данном случае он знал на что идет. Алаба был уже немолод, но с его опытом не было бы проблем пробиться в основу такого клуба как "Реал". Тем более, что в 2021-м году в обороне "сливочных" случилось историческое событие...

Если уход Алабы из "Баварии" шокировал, то расставание Рамоса с "Реалом" вызвало еще более сильные эмоции. Все-таки капитан, все-таки лидер, все-таки один из главных защитников в истории, который не договорился с Пересом о новом контракте, став очередной легендой, неоднозначно покинувшей Мадрид. Все окрестили президента "Реала" недалеким человек, однако конкретной в этой ситуации его решение максимально себя оправдало. "Сливочные" обменяли травматичного лидера обороны и легенду на более молодого и куда более стабильного в последние годы лидера обороны. Вдвоем Серхио и Давид ужиться бы вряд ли смогли, потому Перес прекрасно знал на что шел...

Еще одно важное событие для Мадрида, которое случилось летом 2021-го - возвращение на тренерский мостик Карло Анчелотти, который не любит придумывать ничего сложного, полагаясь на сильные стороны своих игроков. С Алабой итальянец пересекался еще в "Баварии", потому в "Реале" они быстро нашли общий язык. Именно в этой части нашего рассказа мы переходим от прямого повествования к аналитической части.

Давайте прямо - Алаба неидеальный защитник, когда заходит разговор об игре без мяча. Его показатели отбора далеки от топовых, перехваты тоже не блещут, на втором этаже с ростом метр восемьдесят сильно не поиграешь. Даже если просто посмотреть матчи плей-офф ЛЧ, когда "Реал" проходил "ПСЖ" или "Челси", видно что оборона команды играла далеко не лучшим образом, да так, что частенько пришлось выручать Тибо Куртуа. Так почему Давид в нашей сборной? По двум причинам - материальной и идеальной.

Первая (материальная) - австриец идеален при игре с мячом, один из лучших защитников в мире. Он второй игрок команды по точности передач (уступает лишь гениальному Кроосу), лидер по передачам на среднюю дистанцию, а также один из лучших по количеству и качеству кроссов. Алаба имеет огромный опыт, а потому с мячом обращается спокойно и без суеты. Для него нет проблемы определить идеальный момент для точного паса на любую дистанцию. К тому же, Алаба хорошо сыгран с Ферланом Менди, основным левом фулбеком мадридцев. Они любят иногда меняться позициями, благодаря чему Давид вспоминает молодые годы и высоко поднимается по левому крылу. В качестве подтверждения советуем пересмотреть первый гол "сливочных" в "Эль Классико" конца 2021-го года. Алаба мало того своим отбором начал атаку, он не побоялся сделать забег на чужую половину по левому флангу, после чего идеально завершил выпад своим ударом.

Vinicius Jnr's decisive pass that led to Alaba's top class goal???????? pic.twitter.com/PVeb0iuFlZ — The StoneCold ???? ???? (@AJnr120) October 24, 2021

Еще один классный момент с участием Алабы - это отмененный гол Бензема в финал ЛЧ против "Ливерпуля". Просто оцените положение Алабы в эпизоде - он выдвинулся за центральную линию поля, откуда выдал шикарную диагональ на француза. Гол отменили, забрав у Давида космический ассист, но у нас все ходы записаны, мы этот эпизод не забыли.

ВИДЕО отмененного гола Бензема - на 0:34

Вторая сильная сторона Алабы (идеальная) - его менталитет победителя. Здесь цифрами тезис не подтвердить, но стоит просто почитать, что говорили об адаптации австрийца другие игроки "сливочных". Спустя месяц Карвахаль заявлял, что Алаба - идеальный человек и настоящий лидер на поле, а Камавинга уверял, что австриец помогает ему работать над слабыми сторонами и следит за прогрессом молодого француза. Даже рост Милитао вряд ли был бы возможен без Алабы, который достаточно опытен и всегда может подстраховать товарища, который еще чаще австрийца совершает рейды на чужую половину.

Если верить заметкам в испанской прессе, Алаба быстро нашел себя в раздевалке мадридцев, а во время матчей никогда не стеснялся повысить голос на коллег по обороне, указав на неточность их действий. Это и называется лидерством. Алаба не зря столько лет был основным в "Баварии" и капитаном своей национальной сборной. К тому же, австриец быстро выучил испанский язык, что дополнительно помогло в адаптации на новом месте. А его знаменитый танец со стулом во время празднования камбэка против "ПСЖ" стал одним из главных футбольных мемов года. Алаба решился на неочевидную смену клуба, и по итогу не прогадал. Защитнику удалось непросто стать своим, он еще и заставил забыть о Серхио Рамосе, уход которого летом 2021-го многие называли катастрофой.

David Alaba Joined Real Madrid and won :



Spanish Super Copa ????



Plastic Chair ????



Laliga ????



Champions League ???? pic.twitter.com/9mnvEWJWcx — kumasi Alkaline ???????????????? (@AlkalineBack) May 29, 2022

А что по сборной, спросите вы? Отвечаем - там без особых изменений. Австрия - середняк европейского футбола, который не сумел пробиться на Чемпионат мира, проиграв в стыках Уэльсу. Случился также провал в Лиге Наций, где несмотря на разгром хорватов и ничью с французами, коллектив Ральфа Рангника стал четвертым и опустился в дивизион В. Правда к Алабе вряд ли могут быть особые претензии. Австрия, как мы писали выше, команда чуть выше среднего, которую тяжело вывести в топы с одним игроком мирового уровня. Но Алаба остается капитаном и главным игроком, а также штатным исполнителем штрафных ударов. Оцените его последний гол в ворота сборной Италии, получился неплохо, правда?

ВИДЕО гола Алабы - на 0:49

Закончим своими прогнозами касательно будущего героя нашего рассказа, которое выглядит весьма интересно. Если травмы и другие плохие вещи будут обходить защитника стороной, крайне вероятно, что в ближайшие годы он продолжить играть в основе "Реала". Да, клуб летом 2022-го года подписал Рюдигера, однако пока это абсолютно никак не сказалась на проверенной связке Алаба - Милитао. Австриец опытен и стабилен, его сильные стороны известны давно, а контракт будет действителен до лета 2026-го года. Да, ему никогда не стать легендой уровня того же Серхио Рамоса, но выбрав Алабу вместо капитана, Флорентино Перес сделал мудрый шаг. Австриец стал новым лидером обороны команды, найдя идеальный язык с тренером и новыми товарищами. А быстро адаптироваться в "Реале" - дорогого стоит.